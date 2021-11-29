  • 25°C
香港時間 : 20211129日 (一) 13:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】市場恐慌情緒略降　道指期貨升256點、納指期貨升1.4%（不斷更新）

股市 12:42 2021/11/29

分享：

美股動態不斷更新

新變種病毒上周令市場震盪，而新疫情引發的市場恐慌情緒最新略為降低，美股期貨周一於亞洲市段見反彈，其中道指期貨升256點，納指期貨升220點或1.4%。美國今日將會公布待完成二手樓成交數據。另外，聯儲局主席鮑威爾及美財長耶倫將會發表講話。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【一周前瞻】非農數據、經濟狀況褐皮書等來襲　Omicron下重磅數據影響或弱化

即市走勢︰

【12：45】紐約期油反彈5%，報71.57美元，布蘭特期油反彈4.2%，報75.79美元。

【12：35】道指期貨升256點，報35155點；標指期貨升47點，報4641點；納指期貨升220點或1.4%，報16245點。

【11：55】【LV】LVMH男裝創意總監Virgil Abloh因癌離世　終年41歲

【10：50】【變種病毒】Moderna︰明年初或推針對Omicron新變種病毒疫苗

【09：45】【TSLA】Tesla馬斯克一改以往催工風格　據報轉要求員工降低交貨成本

【07：30】【變種病毒】Omicron來勢洶洶　多間藥廠表明會迅速行動、最快明年初有疫苗

【07：30】南非出現新變種病毒B.1.1.529，世衛命名為Omicron，新疫情引發全球市場恐慌，「黑色星期五」全球股市急瀉 ； 道指上周五曾瀉1054點，低見34749點，收市報34899點，瀉905點或2.53%；標指收報4594點，跌106點或2.27%；納指報15491點，跌353點或2.23%。紐約期油瀉13%，俗稱「恐慌指數」的VIX指數急升54%至28.62。

美股上周市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

上一篇文章

【互聯網監管】散戶棄港股投美股？李小加：錢永遠有兩面毋須擔心　另倡立「北部特區法」

下一篇文章

金沙1928持貨應止蝕？即睇部署分析
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新股IPO】微博9898今日起招股　入場費7838.2元
【新股IPO】微博9898今日起招股　入場費7838.2元
【大行報告】金沙銀娛曾跌約一成　摩通：周焯華被捕或令澳門貴賓廳收入大減五成
【大行報告】金沙銀娛曾跌約一成　摩通：周焯華被捕或令澳門貴賓廳收入大減五成
【深藍科技】台券商遭駭客入侵買入深藍科技　一度掃高兩成　同日通告指主要股東套現千萬　股價急瀉3成
【深藍科技】台券商遭駭客入侵買入深藍科技　一度掃高兩成　同日通告指主要股東套現千萬　股價急瀉3成
【美股收市】新變種毒Omicron惹恐慌 道指瀉905點 紐油插13%
【美股收市】新變種毒Omicron惹恐慌 道指瀉905點 紐油插13%
【變種病毒】Omicron或令央行改變路線　一文看清投資界策略建議
【變種病毒】Omicron或令央行改變路線　一文看清投資界策略建議
【恒指夜期+ADR】環球大恐慌　夜期跌282點險守23800　美團ADR跌多5%　阿里騰訊紐約抗跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】環球大恐慌　夜期跌282點險守23800　美團ADR跌多5%　阿里騰訊紐約抗跌（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款