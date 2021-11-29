【美股期貨】市場恐慌情緒略降　道指期貨升256點、納指期貨升1.4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

新變種病毒上周令市場震盪，而新疫情引發的市場恐慌情緒最新略為降低，美股期貨周一於亞洲市段見反彈，其中道指期貨升256點，納指期貨升220點或1.4%。美國今日將會公布待完成二手樓成交數據。另外，聯儲局主席鮑威爾及美財長耶倫將會發表講話。

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焦點新聞︰

【一周前瞻】非農數據、經濟狀況褐皮書等來襲 Omicron下重磅數據影響或弱化

即市走勢︰

【12：45】紐約期油反彈5%，報71.57美元，布蘭特期油反彈4.2%，報75.79美元。

【12：35】道指期貨升256點，報35155點；標指期貨升47點，報4641點；納指期貨升220點或1.4%，報16245點。

【11：55】【LV】LVMH男裝創意總監Virgil Abloh因癌離世 終年41歲

【10：50】【變種病毒】Moderna︰明年初或推針對Omicron新變種病毒疫苗

【09：45】【TSLA】Tesla馬斯克一改以往催工風格 據報轉要求員工降低交貨成本

【07：30】【變種病毒】Omicron來勢洶洶 多間藥廠表明會迅速行動、最快明年初有疫苗

【07：30】南非出現新變種病毒B.1.1.529，世衛命名為Omicron，新疫情引發全球市場恐慌，「黑色星期五」全球股市急瀉 ； 道指上周五曾瀉1054點，低見34749點，收市報34899點，瀉905點或2.53%；標指收報4594點，跌106點或2.27%；納指報15491點，跌353點或2.23%。紐約期油瀉13%，俗稱「恐慌指數」的VIX指數急升54%至28.62。

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責任編輯︰梁浩碩