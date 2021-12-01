【美股收市】鮑威爾表明擬提前完成收水 道指瀉652點 納指挫1.6%

聯儲局主席鮑威爾表示，可能考慮提前幾個月完成縮減買債計劃，通脹進一步上升的風險增加，是時候放棄有關通脹只是「暫時性」的表述。市場對加息預期升溫，道指跌幅擴大，最多瀉711點。

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市場憂累疫苗效力及貨幣政策收緊，再度推升避險情緒，道指收市跌652點，報34483點；標指跌88點，收報4567點；納指跌1.55%，收報15537點；歐股反覆，泛Stoxx 600收市回落0.9%，旅遊休閒股下滑2.8%。

白宮首席醫學顧問福西(Anthony Fauci)表示，Omicron新變種病毒株已經擴散至全球20個國家，疫苗生產商Moderna（美：MRNA）預計現有疫苗對變種病毒Omicron效力將下降，觸發市場憂慮。莫德納股價跌4.4%，BioNTech挫3%。

紐約期油一度急瀉7.9%，收市仍挫5.4%至66.18美元。布蘭特期油跌3.9%，收報70.57美元。

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即市走勢︰

【02: 25】紐約期油急挫7.4%, 暫報64.78美元，刷新8月23日以來低位。道指瀉608點或1.7%，此前即市曾最多跌679點或1.9%至低見34456點；納指跌279點或1.8%，報15503點；標指跌82點或逾1.7%

【02: 15】市場消息透露，亞馬遜(美：AMZN)和高盛(美：GS)推出高盛金融數據雲。

【02: 12】美國白宮新冠疫情顧問Zients表示, 沒有解除針對非洲旅行封禁措施的時間表。

【01: 45】元宇宙公司Meta Platform（原Facebook）陷入四面楚歌的Diem項目創作人David Marcus，計劃在2021年年底時離職，將由Kasriel負責數字支付項目Novi。

【01: 20】BioNTech CEO稱現有疫苗，可防止Omicron感染病例發展成重症。

【01: 15】美股新能源車股持續下挫，Lordstown Motors(美：RIDE)跌超7%，法拉第未來(美：FFIE)跌5.88%，Lucid Group(美：LCID)、Workhorse(美：WKHS)跌5.6%，蔚來汽車(美：NIO)跌5%，Rivian(美：RIVN)跌4.3%，小牛電動(美：NIU)跌3.98%，通用汽車(美：GM)跌3.7%。

【01: 09】納指跌逾2%，費城證交所KBW銀行指數跌逾2.8%，鮑威爾承認美國通脹可能不是「暫時性」的、稱可以討論提前結束Taper（減碼QE）以來，富國銀行跌逾3.4%，美國運通跌逾3.3%，摩根士丹利跌逾3.2%，花旗集團、美國銀行、高盛至少跌約2.1%。

【01: 00】美股跌幅加劇，道指挫632點或1.8%，報34503點；納指瀉288點或1.8%，報15493點；標指跌80點或1.7%

【00 : 51】美國30年期國債收益率跌至1.775%，創1月以來新低。

【00 : 46】紐約期油跌幅擴大至超過5.3%，刷新8月24日以來低點至66.15美元。布蘭特期油維持超過4.0%的跌幅，暫報70.17美元，美股盤前曾以69.65美元創8月24日以來新低。

【00 : 45】大型科技股持續走低，推特(美：TWTR)跌超5%，英偉達(美：NVDA)跌4.25%，萬事達(美：MA)、Salesforce(美：CRM)跌約3.5%，Meta Platforms(美：FB)跌3.2%，Paypal(美：PYPL)跌3%，英特爾(美：INTC)、思科(美：CSCO)、台積電(美：TSM)跌2.3%。

【23 : 57】納指一度轉升後，復跌逾1%；道指跌逾400點

【22：30】美股開市，道指跌229點，納指跌0.4%，標指跌30點或0.7%。

【20：50】道指期貨跌360點，納指期貨跌近0.5%。歐股跌幅收窄，德股跌1.1%，法股跌1%，英股跌0.7%。

【19：01】道指期貨跌430點，標指期貨跌47點或1%，納指期貨跌0.5%。歐洲跌勢未止，德股跌1.5%，法股跌1.3%，英股跌逾1.2%。

【16：41】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌523點，報35278點；標指期貨跌51點，報4603點；納指期貨跌80點或0.5%，報16318點。

【16：14】【員工褔利】高盛推出新員工福利挽留人才 包括延長家庭護理假、喪假

【14：35】美國藥廠莫德納（Moderna）行政總裁邦塞爾（Stephane Bancel）接受外電訪問時表示，新冠疫苗對新變種病毒Omicron的效果不太可能像對Delta變種那樣有效。美股期貨突挫，道指期貨跌逾400點或1.2%、標指期貨跌1.1%、納指期貨跌0.6%。

【變種病毒】莫德納CEO：料現有新冠疫苗對Omicron毒株的有效性大幅下降 新疫苗研發仍需時數月

【變種病毒】南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？

【12：45】道指期貨升31點，報35167點；標指期貨升1點，報4656點；納指期貨跌1點或0.01%，報16398點。

【11：22】【宜家家居】IKEA最大加盟商全年經營利潤增3成 疫情帶動家居用品需求創新高

【10：31】【美國經濟】耶倫促國會提高美國債務上限 通過拜登1.7萬億美元支出法案

【08：47】【變種病毒】輝瑞CEO料現有疫苗對Omicron有一定防護效力 數周後得出防護力結果

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==以下11月29日（周一）股市==

市場觀望新型變種病毒Omicron實際威力，美國未擬封城，將於周四制定應對策略。投資氣氛略回穩，美股反彈，油價曾升7%，道指最多升388點。資金避險情緒降溫，美國10年期債息升至1.52厘；道指收市升236點，報35135點，納指升291點或1.88%，報15782點；標指升60點，報4655點。油價方面，紐約期油一度升7%，高見報72.93美元；收市升2.64%，報69.95美元。布蘭特期油漲0.99%，報73.44美元。油組及盟友（OPEC+）本周會議上將討論如何應對Omicron的影響。

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BioNTech及莫德納（Moderna）宣布計劃開發Omicron疫苗，刺激股價升4%及11%。

美國總統拜登與白宮首席醫學顧問福西（Anthony Fauci）會面後表示，新變種病毒Omicron值得關注，但民眾不必恐慌，全面接種疫苗並注射加強劑是最好的保護，暫時認為不需要採取封城或停擺的額外措施，若有需要將與藥廠合作，同時鼓勵民眾在室內地方配戴口罩。

市場觀望Omicron對防疫及經濟帶來的影響，美滙呈強，金價回吐。紐約期金周一收市跌2.9美元，報1785.2美元。

世衛最新警告，變種病毒omicron對全球機成非常高的風險，似乎正傳播。

美國商務部長雷蒙多在半導體芯片圓桌會議上表示，現時判斷Omicron變種病毒是否會對全球供應鏈產生任何影響還為時過早。

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焦點新聞︰

【一周前瞻】非農數據、經濟狀況褐皮書等來襲 Omicron下重磅數據影響或弱化

即市走勢︰

【02：16】道指漲345點或近1%；納指升323點或2.1%；標指升75點或1.6%， 美國總統拜登表示未擬採取封城的額外措施， 華府周四將會制定應對Omicron變種毒株的策略。

【01：46】道指漲幅再度擴大至1%，Salesforce（美：CRM）漲超4%，領漲成分股。

【00：53】推特（美：TWTR）轉跌，盤初一度漲逾8%，現跌1.3%。

【00：53】美股半導體板塊走高，格芯（美：GFS）漲6.87%，微芯科技（美：MCHP）漲4.5%，納微半導體（美：NVTS）漲4.34%，英偉達（美：NVDA）、高通（美：QCOM）漲超4%，恩智浦半導體（美：NXPI）漲3.79%，博通（美：AVGO）漲3.38%。

【00：50】道指升163點或0.5%， 報35062點；納指漲253點或1.6%， 報15744點；標指升50點或逾1%

【00：41】紐元兌美元曾跌0.5%至一年來新低，報0.679

【00：28】瑞典、西班牙檢測到首宗Omicron變異株感染病例。

【23：50】【美股焦點】Twitter委任技術總監出任新CEO 去年對冲基金Elliott曾「逼宮」

【23：39】道指暫升69點

【22：30】美股開市，道指高開388點，報35287點，納指升1.5%，報15722點，標指升58點，報4653點。

外電引述消息指，推特CEO Jack Dorsey料將離職，Twitter開市升逾10%，報52.27美元。

【18：12】道指期貨反彈149點，納指期貨升1%，標指期貨升32點。美國債息回升3%，報1.53厘。

【12：45】紐約期油反彈5%，報71.57美元，布蘭特期油反彈4.2%，報75.79美元。

【12：35】道指期貨升256點，報35155點；標指期貨升47點，報4641點；納指期貨升220點或1.4%，報16245點。

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【11：55】【LV】LVMH男裝創意總監Virgil Abloh因癌離世 終年41歲

【10：50】【變種病毒】Moderna︰明年初或推針對Omicron新變種病毒疫苗

【09：45】【TSLA】Tesla馬斯克一改以往催工風格 據報轉要求員工降低交貨成本

【07：30】【變種病毒】Omicron來勢洶洶 多間藥廠表明會迅速行動、最快明年初有疫苗

【07：30】南非出現新變種病毒B.1.1.529，世衛命名為Omicron，新疫情引發全球市場恐慌，「黑色星期五」全球股市急瀉 ； 道指上周五曾瀉1054點，低見34749點，收市報34899點，瀉905點或2.53%；標指收報4594點，跌106點或2.27%；納指報15491點，跌353點或2.23%。紐約期油瀉13%，俗稱「恐慌指數」的VIX指數急升54%至28.62。美股上周市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩