【美股市況】美未擬採取封城額外措施　道指漲345點 納指升逾2%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

新變種病毒上周令市場震盪，而新疫情引發的市場恐慌情緒最新略為降低，美股期貨周一於亞洲市段見反彈，美股開市後，道指升69點，納指升1.3%。世衛最新警告，變種病毒omicron對全球機成非常高的風險，似乎正傳播。

美國商務部長雷蒙多在半導體芯片圓桌會議上表示，現時判斷Omicron變種病毒是否會對全球供應鏈產生任何影響還為時過早。

據西班牙媒體消息，位於首都馬德里的格雷戈里奧·馬拉尼翁醫院確認該國首宗Omicron感染病例。該病例是一名從南非抵達西班牙的旅客，醫院的微生物學部門通過測序確認其感染Omicron毒株。醫院同時報告稱，目前該確診患者的狀況良好。瑞典也檢測到首宗Omicron變異株感染病例。

美國總統拜登與白宮首席醫學顧問福西(Anthony Fauci)會面後表示，面對新發現Omicron變種病毒，暫時認為不需要採取封城的額外措施，若有需要將與藥廠合作，又鼓勵民眾在室內地方配戴口罩。華府將於周四制定應對Omicron的策略。

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焦點新聞︰

【一周前瞻】非農數據、經濟狀況褐皮書等來襲 Omicron下重磅數據影響或弱化

即市走勢︰

【02：16】道指漲345點或近1%；納指升323點或2.1%；標指升75點或1.6%, 美國總統拜登表示未擬採取封城的額外措施, 華府周四將會制定應對Omicron變種毒株的策略。

【01：46】道指漲幅再度擴大至1%，Salesforce(美：CRM)漲超4%，領漲成分股。

【00：53】推特(美：TWTR)轉跌，盤初一度漲逾8%，現跌1.3%。

【00：53】美股半導體板塊走高，格芯(美：GFS)漲6.87%，微芯科技(美：MCHP)漲4.5%，納微半導體(美：NVTS)漲4.34%，英偉達(美：NVDA)、高通(美：QCOM)漲超4%，恩智浦半導體(美：NXPI)漲3.79%，博通(美：AVGO)漲3.38%。

【00：50】道指升163點或0.5%, 報35062點；納指漲253點或1.6%, 報15744點；標指升50點或逾1%

【00：41】紐元兌美元曾跌0.5%至一年來新低，報0.679

【00：28】瑞典、西班牙檢測到首宗Omicron變異株感染病例。

【23：50】【美股焦點】Twitter委任技術總監出任新CEO 去年對冲基金Elliott曾「逼宮」

【23：39】道指暫升69點

【22：30】美股開市，道指高開388點，報35287點，納指升1.5%，報15722點，標指升58點，報4653點。

外電引述消息指，推特CEO Jack Dorsey料將離職，Twitter開市升逾10%，報52.27美元。

【18：12】道指期貨反彈149點，納指期貨升1%，標指期貨升32點。美國債息回升3%，報1.53厘。

【12：45】紐約期油反彈5%，報71.57美元，布蘭特期油反彈4.2%，報75.79美元。

【12：35】道指期貨升256點，報35155點；標指期貨升47點，報4641點；納指期貨升220點或1.4%，報16245點。

*重溫今早《ET開市直擊》南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？*【按此-附time code】

【11：55】【LV】LVMH男裝創意總監Virgil Abloh因癌離世 終年41歲

【10：50】【變種病毒】Moderna︰明年初或推針對Omicron新變種病毒疫苗

【09：45】【TSLA】Tesla馬斯克一改以往催工風格 據報轉要求員工降低交貨成本

【07：30】【變種病毒】Omicron來勢洶洶 多間藥廠表明會迅速行動、最快明年初有疫苗

【07：30】南非出現新變種病毒B.1.1.529，世衛命名為Omicron，新疫情引發全球市場恐慌，「黑色星期五」全球股市急瀉 ； 道指上周五曾瀉1054點，低見34749點，收市報34899點，瀉905點或2.53%；標指收報4594點，跌106點或2.27%；納指報15491點，跌353點或2.23%。紐約期油瀉13%，俗稱「恐慌指數」的VIX指數急升54%至28.62。美股上周市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩