【美股市況】布拉德支持明年加息2次 納指急挫2% Tesla瀉7%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國11月非農新增職位僅21萬個，遠遜市場預期的55萬個。美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)表示，仍然支持聯儲局明年加息兩次。

美股三大指數高開低走，科技股為首的納指急挫2%。Tesla跌7%，Adobe跌逾8.6%，微軟跌2.7%。

布拉德周五稱，如果通脹形勢出現問題，聯儲局可能需要加快行動，聯邦公開市場委員會(FOMC)可能希望在即將舉行的會議上，加快減買債(Taper)的行動。

他說，儲局如果在明年第一季度完成縮減買債，這將給當局提供政策選擇，希望聯儲局會議很快就會有加息的消息。

國際貨幣基金組織(IMF)對通脹壓力加劇發出警告，警示Omicron變種病毒引發新的不確定性，聯儲局官員應該給予通脹風險更多關注。

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即市走勢︰

【0：36】道指跌105點，納指急跌2%，標指跌0.9%。

【23：25】美股高開低走，道指跌60點，納指急跌1.4%，標指跌0.6%。

【22：33】滴滴跌逾4%，富途、愛奇藝、拼多多跌約7%。

【22：30】美股開市，道指升116點，納指升逾0.2%，標指升20點或0.4%。

【21：37】道指期貨升70點，納指期貨升0.3%。

【21：30】【美國經濟數據】美國11月非農新增職位21萬 遠遜預期；失業率降至4.2%

【18：10】道指期貨升6點，納指期貨跌逾0.2%。

【12：42】道指期貨升8點，報34647點；標指期貨跌3點，報4573點；納指期貨跌29點或0.2%，報15961點。

【12：17】【TSLA】馬斯克再沽93萬股Tesla 涉約10億美元 同日行使購股權

【11：29】【美國政府】美國參議院通過短期政府資金法案 將交予拜登簽署 避免政府周五停擺

【10：28】【滴滴除牌】滴滴：擬從紐交所退市改赴港上市 外電指或明年3月提交上市申請

【08：21】【NVDA】美國聯邦貿易委員會提起訴訟阻攔英偉達收購Arm

【07：02】【中概股風暴】美SEC正式實施《外國公司問責法案》 中概股憂被除牌

==以下12月2日（周四）股市==

美國總統拜登稱，預料聯邦政府不會在周五（3日）停擺。參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，不會出現停擺事件。消息利好美股，道指尾段一度反彈逾700點。波音（美：BA）周四反彈7.54%，帶動道指走勢，據報旗下737MAX在中國重獲適航許可。截至今晨5時，道指升617點，收報34639點；標指升64點，收報4577點；納指升127點，收報15381點。

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美國民主共和兩黨就短期撥款議案達成協議，議案將確保聯邦政府部門有資金運作至明年2月中，避免本周五午夜起被迫局部停擺的危機。

另一方面，美國證券交易委員會（SEC）要求在美國上市的中國企業，必須公開他們是否受國家控制或擁有的企業，以及提供審計證明資料，使中企的披露情況與其他美企一致。

投資者正評估Omicron對美國的影響，白宮計劃收緊旅行限制，國際油價昨曾挫近5%，其後回升，紐約期油最新轉升1.98%，報66.87美元；倫敦布蘭特期油反彈1.73%，報70.06美元。OPEC+同意明年1月維持每日增產40萬桶石油。

紐約期金收市跌21.6美元或1.2%，報1762.7美元，是10月12日以來最低水平。

蘋果（美：AAPL）早段曾跌逾4%，收市收窄至跌0.6%；彭博社引述消息指，蘋果通知手機零件供應商，iPhone 13的需求減弱，原預期明年供應鏈樽頸緩和後，出貨量可以回升，但蘋果通知這些潛在定單可能不會實現。

美國財長耶倫（Janet Yellen）表示，準備放棄通脹是「暫時性」的說法，刺激措施一定程度上助長通脹，但疫情也是原因之一，而勞動力短缺開始為工資帶來上漲壓力。Omicron可能令供應鏈瓶頸問題惡化，並導致需求轉疲弱，拖慢全球經濟增長。

美國上周首次申領失業救濟人數回升至22.2萬人，但好過預期的24萬人。截至前一周，持續申領人數為195.6萬，減少10.7萬人，低於預期的200.3萬人，為去年3月疫情初爆發以來首次跌穿200萬關。。

【AAPL】蘋果據報告知供應商iPhone 13需求減弱

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即市走勢︰

【02：19】Grab Holdings美股盤中跌幅擴大至超過20%，刷新即市低位8.75美元。

【02：11】多隻中概股跌幅擴大，蔚來（美：NIO）、小鵬（美：XPEV）、理想汽車（美：LI）、嗶哩嗶哩（美：BILI）均跌超5%，拼多多（美：PDD）跌4.9%，富途控股（美：FUTU）跌4.8%，網易（美：NTES）跌近3%。

【01：59】摩根士丹利股價漲4.6%，創10個月以來最大漲幅

【01：38】南非流行病學數據顯示：與以前的毒株相比，Omicron變異毒株使再次感染的風險增加三倍。

【01：26】市場消息：為美國政府提供資金直到2月18日、避免政府關閉的法案通過程序性投票，現已遞交至眾議院

【01：11】道指漲635點或逾1.8%；納指升122點或0.8%；標指升51點或1.1%；道指成分股中，波音漲5.3%，美國運通漲4.7%，Visa漲超4.5%，Salesforce.com漲約3.4%，Travelers Companies Inc.漲約3%，蘋果跌幅收窄至1.3%。

【00：21】美股航空股持續走強，達美航空（美：DAL）漲近8%，捷藍航空（美：JBLU）漲6.7%，夏威夷航空（美：HA）漲6.65%，西南航空（美：LUV）漲6.11%，美國聯合航空（美：UAL）、美國航空集團（美：AAL）漲約5%。

【00：21】美股郵輪股漲幅居前，嘉年華郵輪（美：CCL）漲5.3%，皇家加勒比郵輪（美：RCL）漲3.7%，挪威郵輪（美：NCLH）漲3.4%。

【00：08】道指升勢擴大至逾500點，暫升506點或1.5%；納指升0.3%；標指升27點；道指成分股波音曾漲4.3%，暫升幅收窄至2.8%，中國民航局適航審定中心官網發布「中國民航737MAX適航指令」，意味著波音737MAX在中國復飛已沒有適航法規障礙。

【23：29】道指漲455點，納指升0.2%，標指升逾0.9%。

【22：30】美股開市，道指升151點，納指跌逾0.1%，標指升6點或逾0.1%。

【17：54】道指期貨上升304點，納指期貨升0.4%。

【17：53】歐股下跌，德股跌近0.9%，法股跌近0.8%，英股跌近0.6%。

【17：52】【SPAC】東南亞網約車巨頭Grab周四納斯達克掛牌 盤前大漲逾3成 料創最大SPAC上市

【12：29】道指期貨升222點，報34244點；標指期貨升24點，報4537點；納指期貨升70點或0.4%。

【11：51】【美股焦點】Meta旗下Facebook要求永久駁回美國FTC反壟斷訴訟 斥對方無事實支持

【11：15】【芯片大戰】高通發布新遊戲芯片平台Snapdragon G3x 兼夥雷蛇推手提遊戲機

【10：58】【AAPL】蘋果據報告知供應商iPhone 13需求減弱

==以下12月1日（周三）股市==

美國發現本土首宗Omicron病例，加上儲局褐皮書承認通脹強勁，震散美股，道指由早段大彈520點，到尾市最多轉瀉476點，全日高低波幅近千點，3大指數均以近全日最低位收市。市場憂慮Omicron及儲局加緊遏制通脹的影響，道指收報34,022點，急瀉461點或1.34%；標指收報4,513點，跌53點或1.18%；納指收報15,254點，跌283點或1.83%。

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特斯拉（Tesla）股價轉跌4.4%。蘋果公司創即市新高，收市轉跌0.3%。軟件公司Salesforce季績指引遜預期，股價插11.3%。

美國國家過敏和傳染病研究所所長福奇表示，美國因變種病毒Omicron對非洲南部實施的旅遊禁令，屬臨時措性。由於新變種病毒突現，不能輕率，需要以此換得時間準備，現時判斷變種病毒的傳染性、致病性和抗藥性仍然為時尚早。他亦再次促請民眾接種疫苗。

航空郵輪股遭急掟：

股份 收市報（美元） 變幅 波音 188.19 -4.9% 聯合航空 39.06 -7.6% 美國航空 16.28 -8.0% 達美航空 33.53 -7.4% 西南航空 42.55 -4.3% 阿拉斯加航空 46.29 -4.7% 挪威郵輪 17.79 -8.7% 嘉年華郵輪 16.38 -7.0% 加勒比郵輪 64.27 -8.1%

另一方面，美國上月「小非農」就業數據勝預期，雖然市場擔心通脹加劇會令經濟增長放緩至冬季，但11月美企職位仍在強勁增加，一定程度上支持聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周二稱收水有望加速。

儲局最新發布的褐皮書稱，多數地區經濟活動溫和增長，價格以溫和到強勁的速度上漲 ； 由於對原材料的強勁需求、物流挑戰和勞動力市場緊張，投入成本出現普遍上升。

美國10年期債息尾段倒跌2.5個基點報1.426厘；美滙指數轉升0.1%，報96.1。全球復甦前景惹憂慮，油價下挫。紐約期油收報65.57美元，跌0.92%；布蘭特期油收報每桶68.87美元，跌0.52%。

鮑威爾周三（1日）對眾議院金融服務委員會表示，美國通脹持續升溫的風險顯然有所升溫，貨幣政策將隨之做出適應性調整 ； 縮減買債計劃不一定會對市場造成破壞性影響。他強調貨幣政策必須作好應對所有可能後果的準備。。

鮑威爾：通脹風險持續 聯儲局政策也要隨之演變

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即市走勢︰

【02：32】道指漲幅收窄至176點或0.5%，此前即市曾最多升520點至高見35004點；納指升64點或0.4%，較即市曾最多升279點大幅收窄；標指升36點或0.8%

【01：52】道指漲306點或0.9%；納指升157點或逾1%；標指升64點或1.4%

【01：47】蘋果（美：AAPL）漲逾3%，股價超170美元，即市高見170.3美元，創歷史新高。

【01：16】Zoom（美：ZM）跌逾5%，此前微軟（美：MSFT）發布了廉價的Teams獨立版本。

【01：13】渣打銀行：OPEC+可能暫停1月的增產計劃，市場情緒集中於Omicron新變種病毒對需求的影響。

【01：08】Meta Platforms（美：FB）：擴大運營有關加密貨幣廣告的權限。

【00：36】美股抗疫概念股短綫下挫，Moderna（美：MRNA）跌逾10%，諾瓦瓦克斯醫藥（美：NVAX）跌7.42%，BioNTech SE（美：BNTX）跌超5%，Inovio制藥（美：INO）跌3.38%。

【00：26】道指漲逾500點，納指及標指齊升逾1.7%，有「小非農」之稱的ADP就業數據優於預期，道指漲506點或逾1.4%，報34990點；納指升272點，報15809點；標指升80點。

【23：21】蘋果漲1.4%，報167.67美元，市值升越2.75萬億美元。

【22：30】美股開市，道指升307點，納指升逾1.3%，標指升55點或1.2%。蘋果破頂，Salesforce（美：CRM）績後跌逾4%。

【18：19】對Omicron的憂慮稍緩，歐股反彈逾1%，德股升1.5%，法股升1.3%，英股升1.4%。美股期貨反彈，道指期貨漲295點，納指期貨升近1.4%。

【12： 34】道指期貨升148點，報34632點；標指期貨升38點，報4605點；納指期貨升211點或1.3%，報16347點。

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【12： 24】【TSLA】Tesla上海工廠據報今年可達成年產50萬輛目標

【11： 34】【美國通脹】鱷王達里奧：即使Omicron病毒引發波動 現金不是安全投資

【11： 25】【Omicron病毒】全球擴散各國嚴防 美國據報周四收緊旅行規定

【11： 25】【TSLA】Tesla推哨子Cyberwhistle 馬斯克︰別浪費錢在「蘋果布」上

【10： 39】【美股焦點】Salesforce第三季收入增27% 惟下調今季盈測 盤後跌約6%

【07： 30】【反壟斷】英國監管機構要求Meta必須出售Giphy 指構成壟斷

==以下11月30日（周二）股市==

聯儲局主席鮑威爾表示，可能考慮提前幾個月完成縮減買債計劃，通脹進一步上升的風險增加，是時候放棄有關通脹只是「暫時性」的表述。市場對加息預期升溫，道指跌幅擴大，最多瀉711點。

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市場憂累疫苗效力及貨幣政策收緊，再度推升避險情緒，道指收市跌652點，報34483點；標指跌88點，收報4567點；納指跌1.55%，收報15537點；歐股反覆，泛Stoxx 600收市回落0.9%，旅遊休閒股下滑2.8%。

白宮首席醫學顧問福西（Anthony Fauci）表示，Omicron新變種病毒株已經擴散至全球20個國家，疫苗生產商Moderna（美：MRNA）預計現有疫苗對變種病毒Omicron效力將下降，觸發市場憂慮。莫德納股價跌4.4%，BioNTech挫3%。

紐約期油一度急瀉7.9%，收市仍挫5.4%至66.18美元。布蘭特期油跌3.9%，收報70.57美元。

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即市走勢︰

【02： 25】紐約期油急挫7.4%， 暫報64.78美元，刷新8月23日以來低位。道指瀉608點或1.7%，此前即市曾最多跌679點或1.9%至低見34456點；納指跌279點或1.8%，報15503點；標指跌82點或逾1.7%

【02： 15】市場消息透露，亞馬遜（美：AMZN）和高盛（美：GS）推出高盛金融數據雲。

【02： 12】美國白宮新冠疫情顧問Zients表示， 沒有解除針對非洲旅行封禁措施的時間表。

【01： 45】元宇宙公司Meta Platform（原Facebook）陷入四面楚歌的Diem項目創作人David Marcus，計劃在2021年年底時離職，將由Kasriel負責數字支付項目Novi。

【01： 20】BioNTech CEO稱現有疫苗，可防止Omicron感染病例發展成重症。

【01： 15】美股新能源車股持續下挫，Lordstown Motors（美：RIDE）跌超7%，法拉第未來（美：FFIE）跌5.88%，Lucid Group（美：LCID）、Workhorse（美：WKHS）跌5.6%，蔚來汽車（美：NIO）跌5%，Rivian（美：RIVN）跌4.3%，小牛電動（美：NIU）跌3.98%，通用汽車（美：GM）跌3.7%。

【01： 09】納指跌逾2%，費城證交所KBW銀行指數跌逾2.8%，鮑威爾承認美國通脹可能不是「暫時性」的、稱可以討論提前結束Taper（減碼QE）以來，富國銀行跌逾3.4%，美國運通跌逾3.3%，摩根士丹利跌逾3.2%，花旗集團、美國銀行、高盛至少跌約2.1%。

【01： 00】美股跌幅加劇，道指挫632點或1.8%，報34503點；納指瀉288點或1.8%，報15493點；標指跌80點或1.7%

【00 ： 51】美國30年期國債收益率跌至1.775%，創1月以來新低。

【00 ： 46】紐約期油跌幅擴大至超過5.3%，刷新8月24日以來低點至66.15美元。布蘭特期油維持超過4.0%的跌幅，暫報70.17美元，美股盤前曾以69.65美元創8月24日以來新低。

【00 ： 45】大型科技股持續走低，推特（美：TWTR）跌超5%，英偉達（美：NVDA）跌4.25%，萬事達（美：MA）、Salesforce（美：CRM）跌約3.5%，Meta Platforms（美：FB）跌3.2%，Paypal（美：PYPL）跌3%，英特爾（美：INTC）、思科（美：CSCO）、台積電（美：TSM）跌2.3%。

【23 ： 57】納指一度轉升後，復跌逾1%；道指跌逾400點

【22：30】美股開市，道指跌229點，納指跌0.4%，標指跌30點或0.7%。

【20：50】道指期貨跌360點，納指期貨跌近0.5%。歐股跌幅收窄，德股跌1.1%，法股跌1%，英股跌0.7%。

【19：01】道指期貨跌430點，標指期貨跌47點或1%，納指期貨跌0.5%。歐洲跌勢未止，德股跌1.5%，法股跌1.3%，英股跌逾1.2%。

【16：41】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌523點，報35278點；標指期貨跌51點，報4603點；納指期貨跌80點或0.5%，報16318點。

【16：14】【員工褔利】高盛推出新員工福利挽留人才 包括延長家庭護理假、喪假

【14：35】美國藥廠莫德納（Moderna）行政總裁邦塞爾（Stephane Bancel）接受外電訪問時表示，新冠疫苗對新變種病毒Omicron的效果不太可能像對Delta變種那樣有效。美股期貨突挫，道指期貨跌逾400點或1.2%、標指期貨跌1.1%、納指期貨跌0.6%。

【變種病毒】莫德納CEO：料現有新冠疫苗對Omicron毒株的有效性大幅下降 新疫苗研發仍需時數月

【變種病毒】南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？

【12：45】道指期貨升31點，報35167點；標指期貨升1點，報4656點；納指期貨跌1點或0.01%，報16398點。

【11：22】【宜家家居】IKEA最大加盟商全年經營利潤增3成 疫情帶動家居用品需求創新高

【10：31】【美國經濟】耶倫促國會提高美國債務上限 通過拜登1.7萬億美元支出法案

【08：47】【變種病毒】輝瑞CEO料現有疫苗對Omicron有一定防護效力 數周後得出防護力結果

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==以下11月29日（周一）股市==

市場觀望新型變種病毒Omicron實際威力，美國未擬封城，將於周四制定應對策略。投資氣氛略回穩，美股反彈，油價曾升7%，道指最多升388點。資金避險情緒降溫，美國10年期債息升至1.52厘；道指收市升236點，報35135點，納指升291點或1.88%，報15782點；標指升60點，報4655點。油價方面，紐約期油一度升7%，高見報72.93美元；收市升2.64%，報69.95美元。布蘭特期油漲0.99%，報73.44美元。油組及盟友（OPEC+）本周會議上將討論如何應對Omicron的影響。

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BioNTech及莫德納（Moderna）宣布計劃開發Omicron疫苗，刺激股價升4%及11%。

美國總統拜登與白宮首席醫學顧問福西（Anthony Fauci）會面後表示，新變種病毒Omicron值得關注，但民眾不必恐慌，全面接種疫苗並注射加強劑是最好的保護，暫時認為不需要採取封城或停擺的額外措施，若有需要將與藥廠合作，同時鼓勵民眾在室內地方配戴口罩。

市場觀望Omicron對防疫及經濟帶來的影響，美滙呈強，金價回吐。紐約期金周一收市跌2.9美元，報1785.2美元。

世衛最新警告，變種病毒omicron對全球機成非常高的風險，似乎正傳播。

美國商務部長雷蒙多在半導體芯片圓桌會議上表示，現時判斷Omicron變種病毒是否會對全球供應鏈產生任何影響還為時過早。

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焦點新聞︰

【一周前瞻】非農數據、經濟狀況褐皮書等來襲 Omicron下重磅數據影響或弱化

即市走勢︰

【02：16】道指漲345點或近1%；納指升323點或2.1%；標指升75點或1.6%， 美國總統拜登表示未擬採取封城的額外措施， 華府周四將會制定應對Omicron變種毒株的策略。

【01：46】道指漲幅再度擴大至1%，Salesforce（美：CRM）漲超4%，領漲成分股。

【00：53】推特（美：TWTR）轉跌，盤初一度漲逾8%，現跌1.3%。

【00：53】美股半導體板塊走高，格芯（美：GFS）漲6.87%，微芯科技（美：MCHP）漲4.5%，納微半導體（美：NVTS）漲4.34%，英偉達（美：NVDA）、高通（美：QCOM）漲超4%，恩智浦半導體（美：NXPI）漲3.79%，博通（美：AVGO）漲3.38%。

【00：50】道指升163點或0.5%， 報35062點；納指漲253點或1.6%， 報15744點；標指升50點或逾1%

【00：41】紐元兌美元曾跌0.5%至一年來新低，報0.679

【00：28】瑞典、西班牙檢測到首宗Omicron變異株感染病例。

【23：50】【美股焦點】Twitter委任技術總監出任新CEO 去年對冲基金Elliott曾「逼宮」

【23：39】道指暫升69點

【22：30】美股開市，道指高開388點，報35287點，納指升1.5%，報15722點，標指升58點，報4653點。

外電引述消息指，推特CEO Jack Dorsey料將離職，Twitter開市升逾10%，報52.27美元。

【18：12】道指期貨反彈149點，納指期貨升1%，標指期貨升32點。美國債息回升3%，報1.53厘。

【12：45】紐約期油反彈5%，報71.57美元，布蘭特期油反彈4.2%，報75.79美元。

【12：35】道指期貨升256點，報35155點；標指期貨升47點，報4641點；納指期貨升220點或1.4%，報16245點。

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【11：55】【LV】LVMH男裝創意總監Virgil Abloh因癌離世 終年41歲

【10：50】【變種病毒】Moderna︰明年初或推針對Omicron新變種病毒疫苗

【09：45】【TSLA】Tesla馬斯克一改以往催工風格 據報轉要求員工降低交貨成本

【07：30】【變種病毒】Omicron來勢洶洶 多間藥廠表明會迅速行動、最快明年初有疫苗

【07：30】南非出現新變種病毒B.1.1.529，世衛命名為Omicron，新疫情引發全球市場恐慌，「黑色星期五」全球股市急瀉 ； 道指上周五曾瀉1054點，低見34749點，收市報34899點，瀉905點或2.53%；標指收報4594點，跌106點或2.27%；納指報15491點，跌353點或2.23%。紐約期油瀉13%，俗稱「恐慌指數」的VIX指數急升54%至28.62。美股上周市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩