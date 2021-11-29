【住屋供應】尖沙咀酒店改造成Dash Living共居空間　目標吸納千禧世代、年輕專業人士

▲ 香港晉逸精品酒店將會於2022年中翻新為高端綜合共居項目，由共居營運商Dash Living管理。（資料圖片）

早前有機構推出酒店式過渡性社會房屋，引起社會討論。今日則有地產公司宣布，收購香港晉逸精品酒店，改造成旗艦共居項目。

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總部位於香港的地產公司概念資本地產，與國際地產投資公司漢斯集團合作，收購擁有158間客房的香港晉逸精品酒店。考慮到香港年輕專業人士對共居空間的需求與日俱增，該酒店將會於2022年中翻新為高端綜合共居項目，由共居營運商Dash Living管理。

翻新後的共居項目將會名為「Dash Living on Prat」，坐落於尖沙咀。物業將會提供一系列公共設施及項目，旨在為千禧世代及年輕專業人士打造另類居住空間。

概念資本地產、漢斯集團及Dash Living希望在共享經濟下，為年輕專業人士填補欠缺的靈活居住空間。該些企業又透露，三方皆希望在香港及其他亞太區主要城市挖掘更多機會，進一步釋放共居項目的增長潛力。

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責任編輯：葉泳珊