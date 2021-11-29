【Omicron變種】南非醫生率先通報 感染者症狀輕微

新冠肺炎變種病毒Omicron出現改變全球疫情，但實際感染Omicron的狀況非多數知道。南非一名率先通報Omicron變種的醫生指出，Omicron變種感染者多數症狀輕微，主要出現3大情況，集中在40歲或以下人群出現。

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南非醫學委員會成員醫生庫切（Angelique Coetzee）表示，11月18日在診所發現一名病人出現極度疲累﹑身體疼痛及頭痛，症狀與普通流行性感冒差不多，但與Delta變種（首先印度發現）不同，出於安全考量，亦安排新冠肺炎檢測。最終，病人證實確診。

其後，庫切發現多位病人出現相同症狀，每日起碼兩至三人，意識到情況可能嚴重，隨即向南非國家傳染病研究所（NICD）通報。NICD在上周四（25日）宣布，在11月14至16日收集到的樣本發現Omicron變種。

庫切強調，她發現感染者的症狀非常輕微，而且暫時未有人因病需要入院。庫切指出，Omicron變種感染者亦無如感染Delta變種般失去味覺或嗅覺，而且多數感染者年齡為40歲或以下，近半為未接種疫苗人士。

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責任編輯：吳漢培