  • 25°C
香港時間 : 20211129日 (一) 12:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Omicron變種】南非醫生率先通報 感染者症狀輕微

環球社會熱點 12:28 2021/11/29

分享：

新冠肺炎變種病毒Omicron出現改變全球疫情，但實際感染Omicron的狀況非多數知道。南非一名率先通報Omicron變種的醫生指出，Omicron變種感染者多數症狀輕微，主要出現3大情況，集中在40歲或以下人群出現。

【Omicron變種】新變種傳染力更強？ 世衛：未清楚 【下一頁】

英國衛生大臣籲民眾照常過聖誕 無懼新變種威脅 【下一頁】

南非醫學委員會成員醫生庫切（Angelique Coetzee）表示，11月18日在診所發現一名病人出現極度疲累﹑身體疼痛及頭痛，症狀與普通流行性感冒差不多，但與Delta變種（首先印度發現）不同，出於安全考量，亦安排新冠肺炎檢測。最終，病人證實確診。

其後，庫切發現多位病人出現相同症狀，每日起碼兩至三人，意識到情況可能嚴重，隨即向南非國家傳染病研究所（NICD）通報。NICD在上周四（25日）宣布，在11月14至16日收集到的樣本發現Omicron變種。

庫切強調，她發現感染者的症狀非常輕微，而且暫時未有人因病需要入院。庫切指出，Omicron變種感染者亦無如感染Delta變種般失去味覺或嗅覺，而且多數感染者年齡為40歲或以下，近半為未接種疫苗人士。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

【Omicron變種】突變多過Delta 全球首張照片曝光
2021/11/28
【Omicron變種】突變多過Delta 全球首張照片曝光
【Omicron變種】美國暫未錄相關病例 福西：不排除病毒已傳入
2021/11/28
【Omicron變種】美國暫未錄相關病例 福西：不排除病毒已傳入
【Omicron變種】憂削弱新冠疫苗效用 藥廠開發加強版
2021/11/28
【Omicron變種】憂削弱新冠疫苗效用 藥廠開發加強版
【Omicron變種】以色列確認1人感染 封鎖邊境兩周
2021/11/28
【Omicron變種】以色列確認1人感染 封鎖邊境兩周
【Omicron變種】南非批旅遊禁令似懲罰 認為主動通報應讚揚
2021/11/28
【Omicron變種】南非批旅遊禁令似懲罰 認為主動通報應讚揚

你可能感興趣

【Omicron變種】突變多過Delta 全球首張照片曝光
19:14 2021/11/28
【Omicron變種】突變多過Delta 全球首張照片曝光
【Omicron變種】美國暫未錄相關病例 福西：不排除病毒已傳入
18:29 2021/11/28
【Omicron變種】美國暫未錄相關病例 福西：不排除病毒已傳入
【Omicron變種】憂削弱新冠疫苗效用 藥廠開發加強版
17:45 2021/11/28
【Omicron變種】憂削弱新冠疫苗效用 藥廠開發加強版
疫情 南非 疫苗 新冠肺炎 感冒 頭痛 新冠肺炎疫情

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月29日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Omicron變種】南非2航班抵荷蘭 61人檢測呈陽性反應（第五版）
【Omicron變種】南非2航班抵荷蘭 61人檢測呈陽性反應（第五版）
【B.1.1.529】新變種病毒有幾兇猛？本港錄相關個案
【B.1.1.529】新變種病毒有幾兇猛？本港錄相關個案
【B.1.1.529】世衛命名為Omicron 南非首先發現
【B.1.1.529】世衛命名為Omicron 南非首先發現
【Omicron變種】突變多過Delta 全球首張照片曝光
【Omicron變種】突變多過Delta 全球首張照片曝光
【Omicron變種】全球多國現感染個案 英國急收緊防疫（第三版）
【Omicron變種】全球多國現感染個案 英國急收緊防疫（第三版）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月29日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月29日 時間12:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款