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【業績】中國水務全日升近7%　中期多賺兩成、管理層：未來5年增長連續翻倍（第三版）

股市 13:16 2021/11/30

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中國水務半年純利增23.4%至近10.2億　管道直飲水成重點發展核心主業、有望未來5年增長連續翻倍

周一（29日）放榜的中國水務 （00855） 中期盈利按年上升超過20%、加派息近7%，而且管理層有信心未來業務增長持續。業績出爐翌日股價繼續有炒作，中國水務一度升超一成，高見9.42元，收市升6.7%，報8.96元，成交1億元。

截至9月30日止半年，中國水務收益64.73億元，按年增長26.1%；期內股東應佔溢利約10.2億元，按年增長23.4%，派中期息每股16港仙，對比去年同期為15港仙。

未來5年將管道直飲水業務提升至重點發展戰略

中國水務表示，上半財年城市供水經營及建設和環境分部的收入增長21.1%至57.42億元，主要由於獲得更多建設及接駁工程、經營效率提升、供水及污水處理收費上升，以及進行多項合併和收購。

集團表示，未來五年，會將發展管道直飲水業務、提升服務品質作為重點發展戰略，管道直飲水將升級為核心主業，大力投資各地管道直飲水業務。

中國水務主席段傳良表示， 集團今年共有8個供水項目完成調價，為半年間最多調價的一次，調價主要因為集團改用南水北調水後的水費調整和支管接駁費費用增加所致。

政策利好直飲水業務發展

段傳良表示，新水價政策利好集團發展，今年8月，國家法改會和住建部聯合印發《城鎮供水價格管法》和《城鎮供水定價成本監審辦法》，替代1998年和2004年水價管理辦法，調價的基礎由淨資產改為有效資產概念，範圍遠大於舊辦法的淨資產範圍，有效鼓勵供水企業投入，同時訂立三年調價周期，引領供水行業高質量發展。同時，發展管道直飲水有利國家十四五規劃中，要求達到碳中和目標，減少對桶裝或瓶裝水需求，減少塑料使用。

段傳良：直飲水業務有望未來5年增長連續翻倍

段傳良表示，管道飲用水目前僅佔居民飲用水總量不足1%，未來5年有望連續翻倍，將飲用水佔比擴大，隨著中國人均收入不斷提高，管道直飲水作為新消費升級，加上疫情後，居民健康關注提高，料未來需求會爆發式增長，過往中國居民以使用桶裝或瓶裝水為主，而在外國可以直接飲用管道水，惟過往中國受法律和衛生情況限制，不能直接飲用，但中國水務已經在這方面研究和實施了6年，目前覆蓋人口約3000萬，希望爭取做到供水範圍內全覆蓋。

（第二版新增業績發佈會內容）

相關文章：

【中國水務】中國水務收購徐州5家直飲水公司51%股權　現金代價約2300萬元人幣

港股 中國 純利 中國水務（00855） 業績公布
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