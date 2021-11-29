【Spotify】 為推自家「Car thing」產品？Spotify將終止汽車檢視操作功能

▲ 有外媒消息指，Spotify將在Android版本中取消「Car view」 （汽車檢視）功能。。

Spotify於2019年首度推出「Car view」 （汽車檢視）功能，方便車主在駕駛時控制音樂播放功能。不過最近有外媒消息指，Spotify將在Android版本中取消此項功能，日後亦不會支援iOS版本。

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Spotify所推出的汽車檢視功能，可為車主提供個更簡單方便的使用介面，讓他們在駕駛時能簡易控制播放音樂。近日Spotify就透過官方博客宣布，將終止Android版本的汽車檢視操作功能。有外媒猜測指，Spotify為了推出自家「Car Thing」車用硬件產品，才決定取消該服務。「Car Thing」除了可以快速播放音樂之外，還設有語音控制、Google地圖等功能，產品售價為80美元（約623港元）。

同時Spotify也表示，團隊正積極探索不同方式以提供最佳車內聆聽體驗，日後亦會推出新功能。目前用戶在使用Google Maps導航時可開啟Spotify服務，或透過Google助理要求裝置播放音樂。

責任編輯：李寶如