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金沙1928持貨應止蝕？即睇部署分析

股市 12:39 2021/11/29

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太陽城集團主席周焯華（「洗米華」）被捕事件拖累一眾澳門賭業股大跌。金沙 （01928） 開市跌幅達7.6%，現時跌幅收窄，但仍跌6%以上。持有金沙 （01928） 的投資者如何部署？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為你分析，立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？*【按此－附time code】

Time code
00：00 - 港股今日焦點速覽
01：14 - 新變種病毒Omicron下市況未至悲觀
02：02 - 收水預期降溫　面對Omicron宜審慎不宜加注
03：17 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
04：32 - 亞太股市早段市況速報
05：00 - 環球股市對新變種病毒Omicron反應過度？
07：00 - 新冠病毒已多次變種　有機會虛驚一場
08：33 - 藥廠年初已稱有加強針　外圍大市未至於急跌
09：22 - 美股強勢　資金未完全徹除
10：15 - 港股上日市況速覽+北水盤路
12：02 - 預計港股今日走勢差　執倉策略速睇
13：46 - 美團 （03690） 業績遜預期　短綫將面臨調整
17：40 - 太陽城 （01383） 主席周焯華被捕 對濠賭股影響幾大？
19：40 - 濠賭股如不跌穿低位 形勢未太差
20：39 - 濠賭股冇貨宜靜觀其變、有貨宜止蝕
21：39 - 銀河娛樂 （00027）（01928） 止蝕位分析
23：03 - 持有太陽娛樂 （08082） 、太陽國際 （08029） 應沽
25：00 - 疫苗股可高追短炒 宜抱對沖心態
27：10 - 疫苗股建議康希諾生物 （06185） 、復星醫藥 （02196）
27：50 - 港股開市前市況速報
28：07 - ET個股推介 - 小鵬汽車 （09868）
30：50 - 恒指早段市況速覽
32：22 - 觀眾問股：周焯華被捕會否影響銀河娛樂 （00027） 等博彩股續牌？
34：44 - 觀眾問股：完美醫療 （01830） 冇貨可績後買入？
37：00 - 觀眾問股：恒大汽車 （00708） 未有貨可低位買入？
38：30 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 52元有貨如何部署？
40：00 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 、創科實業 （00669） 點揀？
41：24 - 觀眾問股：小米 （01810） 現價可入貨？
43：11 - 觀眾問股：微創醫療 （00853） 走勢點睇？
44：36 - 觀眾問股：香港科技探索 （01137） 可因疫情重燃翻炒？
45：34 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 36元買入應止蝕？
46：40 - 觀眾問股：金沙 （01928） 24.8元有貨如何部署？
47：55 - 觀眾問股：雅居樂 （03383） 9元買入繼續坐定走？
50：35 - 觀眾問股：中海油 （00883） 前景點睇？
51：36 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 持三注可繼續持有？
53：10 - 觀眾問股：力勁科技 （00558） 可今日績前買入？
54：03 - 觀眾問股：金風科技 （02208） 冇貨現價可買入？
55：00 - 恒指早段市況速覽
56：10 - 太平洋航運 （02343） 、中遠海控 （01919） 、東方海外國際 （00316） 疫下齊升　航運股追入要持對沖心態
57：55 - 恒指早段市況速覽
58：13 - 濠賭股跌幅收窄　仍不建議買入？
58：39 - 恒指穿24500點　入貨要留意股份跌勢成因及止蝕
1：01：02 - 恒指早段市況速覽
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