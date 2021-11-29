太陽城1383創辦人周焯華被補　對澳門濠賭股影響幾大？

太陽城集團主席周焯華涉嫌在內地非法開設賭場被捕，由周焯華擔任主席的太陽城集團 （01383） 及凱升 （00102） 今日停牌，事件亦拖累一眾澳門濠賭股大跌。事件對濠賭股影響幾大？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為你分析，立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？*【按此－附time code】

Time code

00：00 - 港股今日焦點速覽

01：14 - 新變種病毒Omicron下市況未至悲觀

02：02 - 收水預期降溫 面對Omicron宜審慎不宜加注

03：17 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

04：32 - 亞太股市早段市況速報

05：00 - 環球股市對新變種病毒Omicron反應過度？

07：00 - 新冠病毒已多次變種 有機會虛驚一場

08：33 - 藥廠年初已稱有加強針 外圍大市未至於急跌

09：22 - 美股強勢 資金未完全徹除

10：15 - 港股上日市況速覽+北水盤路

12：02 - 預計港股今日走勢差 執倉策略速睇

13：46 - 美團 （03690） 業績遜預期 短綫將面臨調整

17：40 - 太陽城 （01383） 主席周焯華被捕 對濠賭股影響幾大？

19：40 - 濠賭股如不跌穿低位 形勢未太差

20：39 - 濠賭股冇貨宜靜觀其變、有貨宜止蝕

21：39 - 銀河娛樂 （00027） 、 （01928） 止蝕位分析

23：03 - 持有太陽娛樂 （08082） 、太陽國際 （08029） 應沽

25：00 - 疫苗股可高追短炒 宜抱對沖心態

27：10 - 疫苗股建議康希諾生物 （06185） 、復星醫藥 （02196）

27：50 - 港股開市前市況速報

28：07 - ET個股推介 - 小鵬汽車 （09868）

30：50 - 恒指早段市況速覽

32：22 - 觀眾問股：周焯華被捕會否影響銀河娛樂 （00027） 等博彩股續牌？

34：44 - 觀眾問股：完美醫療 （01830） 冇貨可績後買入？

37：00 - 觀眾問股：恒大汽車 （00708） 未有貨可低位買入？

38：30 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 52元有貨如何部署？

40：00 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 、創科實業 （00669） 點揀？

41：24 - 觀眾問股：小米 （01810） 現價可入貨？

43：11 - 觀眾問股：微創醫療 （00853） 走勢點睇？

44：36 - 觀眾問股：香港科技探索 （01137） 可因疫情重燃翻炒？

45：34 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 36元買入應止蝕？

46：40 - 觀眾問股：金沙 （01928） 24.8元有貨如何部署？

47：55 - 觀眾問股：雅居樂 （03383） 9元買入繼續坐定走？

50：35 - 觀眾問股：中海油 （00883） 前景點睇？

51：36 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 持三注可繼續持有？

53：10 - 觀眾問股：力勁科技 （00558） 可今日績前買入？

54：03 - 觀眾問股：金風科技 （02208） 冇貨現價可買入？

55：00 - 恒指早段市況速覽

56：10 - 太平洋航運 （02343） 、中遠海控 （01919） 、東方海外國際 （00316） 疫下齊升 航運股追入要持對沖心態

57：55 - 恒指早段市況速覽

58：13 - 濠賭股跌幅收窄 仍不建議買入？

58：39 - 恒指穿24500點 入貨要留意股份跌勢成因及止蝕

1：01：02 - 恒指早段市況速覽

1：02：02 - 觀眾問股：港交所 （00388） 460元有貨短期可反彈？要止蝕嗎？

1：03：42 - 財經日誌提提你