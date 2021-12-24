【教育股風暴】天立教育預告1月28日公布業績　11月底停牌、待與核數師於雙減政策達共識

▲ 【教育股風暴】天立教育開市前停牌、延發全年業績 旗下小學校長捲詐騙課金3000萬醜聞

天立教育 （01773） 未能趕及在財政年結8月31日三個月內發布全年業績，11月底宣布停牌。天立教育事隔大半個月宣布，董事會根據核數師目前的審計程序進展，目前預計可於2022年1月28日公布上年度業績，並考慮是否派發末期股息。

天立教育11月29日開市前停牌並公布，原訂11月30日舉行董事會，審議至8月底的全年度業績，但由於與核數師就《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》9月1日生效，對上年度天立教育的會計處理影響，未達一致意見，因此預期無法在11月30日前公布全年業績。

天立教育主要從事綜合教育服務，經營高中等寄宿學校。公司年內股價高見10.68元，停牌前僅報1.91元，市值約41億元。

內媒：天立旗下小學前校長涉詐騙 充值3000萬「課金」

天立教育停牌當日，有內地傳媒報道，天立教育同日爆出旗下小學校長詐騙醜聞，報道指，天立旗下合江天立學校小學校長，宣稱可入股天立幼兒園、天立培訓學校、天立後勤配送公司，以高額回報為誘餌，涉嫌詐騙學生家長、親朋好友等人數千萬元。

報道續指，該名校長最近7年向向網易遊戲平台充值約3000萬元人民幣，用於《大唐無雙》的角色扮演類網遊。

天立回應報道指，該名校長於2017年至2020年11月在集團任職，於去年督促他退還所有同事借款後，已撤銷該名校長的勞動合同。

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