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【教育股風暴】天立教育開市前停牌、延發全年業績　旗下小學校長捲詐騙課金3000萬醜聞

當炒股 12:12 2021/11/29

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【教育股風暴】天立教育開市前停牌、延發全年業績　旗下小學校長捲詐騙課金3000萬醜聞

天立教育 （01773） 開市前停牌，天立教育其後公布，公司原訂11月30日舉行董事會，審議至8月底的全年度業績。由於集團與核數師就《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》9月1日生效，對上年度天立教育的會計處理影響，至今未達一致意見，因此預期無法在11月30日前公布全年業績。

天立教育表示，會盡最大努力在可行情況下盡快向股東發佈2021年年度業績，適時另發公告，並稱業務營運維持正常。

天立教育主要從事綜合教育服務，經營高中等寄宿學校。公司年內股價高見10.68元，停牌前僅報1.91元，市值約41億元。

內媒：天立旗下小學前校長涉詐騙　充值3000萬「課金」

不過，天立教育同日爆出旗下小學校長詐騙醜聞，報道指，天立旗下合江天立學校小學校長，宣稱可入股天立幼兒園、天立培訓學校、天立後勤配送公司，以高額回報為誘餌，涉嫌詐騙學生家長、親朋好友等人數千萬元。

報道續指，該名校長最近7年向向網易遊戲平台充值約3000萬元人民幣，用於《大唐無雙》的角色扮演類網遊。

天立回應報道指，該名校長於2017年至2020年11月在集團任職，於去年督促他退還所有同事借款後，已撤銷該名校長的勞動合同。

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港股 停牌 教育股 天立教育（01773）

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