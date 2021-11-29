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【石Sir午市閒談】今日推介港鐵｜恒隆、新地、太古、騰訊、小米最新部署

股市 12:30 2021/11/29

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恒生指數中午收報23956點，跌124點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介港鐵 （00066） ，另亦會分析恒隆 （00010） 、新地 （00016） 、太古 （00019） 、騰訊 （00700） 、小米 （01810） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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*重溫今早《ET開市直擊》-南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？*

港股 港鐵公司（00066） 恒隆集團（00010） 新鴻基地產（00016） 太古股份公司 A（00019） 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 石鏡泉

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