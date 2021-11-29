【Omicron變種】年尾旺季殺出變種病毒　 亞馬遜：太早估計Omicron對銷情的影響

▲ 亞馬遜（Amazon）認為，即使出現變種病毒Omicron，但消費者將會繼續邁向疫後新生活。（法新社圖片）

臨近年尾的傳統消費旺季，不少地方已嘗試漸漸回復正常生活，但此時卻殺出新冠肺炎變種病毒Omicron。亞馬遜（Amazon）認為，現時預計Omicron對年尾銷情的影響仍然是太早，但相信消費者將會繼續邁向疫後新生活。

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據外電報道， 亞馬遜全球消費者業務行政總裁Dave Clark接受訪問時表示，現時是很初步的階段，以了解變種病毒Omicron，但他對科學家及醫學團隊抱很有的信心，相信他們會成功研發應對Omicron的疫苗。

雖然普羅大眾仍在觀望Omicron的情況及疫情發展，但Dave Clark認為他們正如常開展新生活。他解釋，經歷過很長一段時間的鎖國、封城政策時，人們渴望生活可重回疫情前的水平。同時，他們亦希望可以渡過一個滿意的節日季節，同時為重過正常生活做好準備。

Dave Clark表示，美國的通貨膨脹目前並未拖累消費者支出，甚至迎來了「破紀錄的黑色星期五（Black Friday）」。他稱，消費者在服裝和家居裝飾上消費，這表明人們計劃重聚在一起，惟電子產品的支出有所下降。

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責任編輯：葉泳珊