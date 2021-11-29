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英國衛生大臣籲民眾照常過聖誕 無懼新變種威脅

環球社會熱點 11:40 2021/11/29

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英國出現新冠肺炎Omicron變種病毒後，迅速收緊防疫及入境限制，讓民眾憂慮會否再有更嚴格防疫措施在聖誕節前實行。英國衛生大臣賈偉德向民眾大派「定心丸」，表示不會重新引入嚴格防疫措施，口罩令可能數周後亦會解除，呼籲民眾照常準備迎接聖誕。

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賈偉德（Sajid Javid）周日（28日）受訪時透露，英國現時的情況未需要重新推出保持社交距離及在家工作等防疫手段，日前重推的口罩令與入境者隔離及PCR檢測規定亦希望在未來數周後解除。

賈偉德鼓勵民眾，應該照常預備即將到來的聖誕節，不需因為Omicron變種出現而作出改變，並稱今年聖誕一定十分美好。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）上周六（27日）宣布，當地民眾在商店及公共交通上必須佩戴口罩，首相府其後確認，措施將在今周起實行。任何入境英國的人士需要在抵達後第2日接受PCR檢測，在陰性結果出爐前，旅客必需自我隔離。

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責任編輯：吳漢培

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