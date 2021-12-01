【內房危機】花樣年被A股公司討債1億人幣　花樣年、彩生活本周停牌待公布內幕消息

▲ 【內房危機】花樣年、彩生活再度停牌 待公布內幕消息

花樣年 （01777） 、同系彩生活 （01778） 周三（29日）開市前公布短暫停牌，花樣年和彩生活其後公布，停牌待刊發載有公司內幕消息的公告。A股上市的百大集團（滬：600865）公告，子公司已向花樣年等公司，因1億元人民幣借款糾紛提起訴訟，並獲浙江省杭州市中級人民法院立案。

百大集團表示，6月18日向花樣年保證擔保的「杭州花浦」出資1億元，投資期不逾4個月，但截至11月5日，杭州花浦未履行償還債務本息義務。

花樣年至今未交代停牌所涉內幕消息，但公周周三向內地傳媒證實，轉讓花樣年兩項北京項目－國祥府、國祥雲著的股權，交易有助公司減債、減輕償付壓力，並補充流動性。

花樣年續指，正推進一系列減債工作，並採取措施緩解流動資金問題，未來不排除其他項目作類似安排。此前，花樣年還將寧波鳴翠東著項目轉讓給建安投資控股集團有限公司。

花樣年9月曾停牌逾一個月 未復牌足月再停牌

花樣年於9月底因未能如期支付到期票據，停牌逾1個月，於11月10日才復牌交易。

花樣年上周四公布，主要附屬公司香港花樣年被申請清盤呈請，涉及由香港花樣年投資擔保的未償還本金1.49億美元之貸款融資。

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