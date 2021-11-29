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美國突逐27俄羅斯外交人員 限1月30日前離境

環球社會熱點 11:44 2021/11/29

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美國與俄羅斯的關係近年持續反覆，驅逐對方外交人員事件屢次發生。美國近日再度大規模驅逐俄羅斯外交人員，俄羅斯駐美國大使安東諾夫透露，美國要求27名外交人員及其家屬，在明年1月30日前離開美國。安東諾夫指，美國並未提供取消俄羅斯外交人員簽證原因。

俄反擊美制裁 驅逐10名外交官離境 【下一頁】

安東諾夫（Anatoly Antonov）接受採訪時指，俄羅斯外交人員正在被驅趕，27名外人員及其家屬需要在明年1月30日前，離開美國。安東諾夫表示，美國已在8月時要求，另外24名外交人員在9月初離開，料大使館將會出現嚴重人手短缺情況。

安東諾夫批評，美國在未有提供理由的情況下，取消外交人員及其家屬簽證，更新過期簽證時亦普遍出現延遲情況，稱是美國意在將俄羅斯外交人員驅逐出境。安東諾夫更指，美國的舉動可能造成約130人俄羅斯外交人員及家屬在面對緊急人道問題時亦無法回國。

與美國團結一致 波蘭驅逐3俄國外交人員 【下一頁】

俄羅斯外交部發言人表示，截至10月29日，仍有近200名外交人員在美國工作。俄羅斯此前曾指，自兩國關係在2016年開始惡化而來，已有逾100名外交人員及家屬被迫離開美國。美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）則表示，俄羅斯外交人員需隔3年更新簽證屬正常做法，強調此舉並非報復性行為。

美國政府上月曾指，經過俄羅斯一系列的限制和驅逐後，美國駐俄羅斯工作人員已從2017年初的1,200人縮減至120人，當地大使館無法再繼續提供其他服務。美國駐莫斯科大使館今年已停止處理非外交簽證申請，並將俄羅斯民眾列入「無家可歸名單」(homeless nationals) ，可在第3國家申請簽證。

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責任編輯：李俊儀

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