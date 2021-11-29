【異動股】Omicron變種威脅　康希諾生物據報啟動研發Omicron疫苗

▲ 【變種病毒】疫苗股逆市跑出 康希諾生物一度逆市漲近13%、國藥升轉跌

南非發現的新型變種新冠病毒Omicron有擴散跡象，市場憂疫情再度升溫，疫苗股受追捧，今早多隻相關股份高開約4%至10%。其中，康希諾生物 （06185） 表現標青，早段一度高見172.8元，逆市升12.7%。官媒《環球時報》稱，康希諾生物已經開始針對Omicron新突變株開展的疫苗研發。

報道指，康希諾生物腺病毒載體技術平台和mRNA技術平台的優勢，一旦發現現有疫苗保護性下降，康希諾有信心在最短時間拿出針對突變株的新疫苗。

疫苗股落鑊，康希諾生物最新報160.8元，升7.5元或近5%，成交暫時3.3億元。復星醫藥 （02196） 最新報40.4元，升2.7%，盤中高見42.7元，升幅最多8.5%。

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國藥 （01099） 升轉跌，早段曾升1.4%見18.66元，最新隨大市回落0.4%報18.32元 。

藥明生物 （02269） 現升1.8%報105.3元，早段曾升6.9%見110.5元，成交暫時7.6億元。中生製藥 （01177） 最新報5.7元，升1.4%。

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