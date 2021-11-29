【券商點睇】券商估新冠變種病毒株衝擊短暫 布局A股良機

南非出現新冠變種病毒株，引發市場恐慌，不過國內券商參考Delta變種病毒的經驗，普遍預料對股市衝擊短暫，如果A股呈短期波動，反而是趁低布局的良機。興業證券指出，在國內的疫情防控政策下，新變異株影響有限。一方面，參考此前幾輪海外新毒株發酵期間的市場表現，A股基本維持穩定。另一方面，在國內防疫機制下，海外新變異株難造成國內疫情系統性反彈，對A股市場影響有限。

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國泰君安表示，參考Delta病毒的發展，新的變種新冠病毒對A股衝擊類似於「黑天鵝」事件，邊際影響逐步趨弱，國內市場更加遵循內生邏輯。同時，此輪變異病毒風險仍需動態觀察。因此，鑑於國內防控經驗與疫情歷史演繹，無需過度恐慌對資本市場的衝擊。

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中信證券指出，新毒株短期對市場情緒有衝擊，但也會帶來布局跨年藍籌行情的良機，中期增量資金布局和年末機構博弈下，以各行業龍頭品種為代表的藍籌主線將更加清晰。獨特的疫情防控策略下，中國經濟受新毒株擾動概率很低，在全球供應鏈中重要性將進一步提升，相對增速優勢也更明顯，人民幣資產避險價值將提升，外資對A股的增配可能提速。

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中金建議，投資者繼續向政策預期及中下游方向傾斜，如地產穩需求相關產業鏈、潛在的消費支持領域、券商等。興業證券指，短期可關注「免疫力」最強的科創成長，長期可聚焦科技創新的五大方向，包括新能源、新一代信息通信技術、高端製造、生物醫藥及軍工。

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記者：林衛