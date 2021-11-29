【企業管治】年內兩百多家A股公司違規短綫交易 逾七成涉董事高管親屬

據內地報道，今年已有200多家A股上市公司披露短線交易公告，其中175家涉及董事、高管的親屬，佔比71%。專家認為，今年短線交易高發，主要原因在於新證券法明確將重要股東親屬納入主體範圍之內。

【券商點睇】券商估新冠變種病毒株衝擊短暫 布局A股良機，請按【見下頁】

據東方財富Choice數據，今年滬深兩市中有245家上市公司發布重要股東及其親屬短線交易相關公告。至於短線交易的原因，為涉事人員不了解相關法律法規。好像登海種業（深：002041）在公告中表示，其監事之子在短線交易行為因未充分了解相關法律、法規的規定，根據對二級市場的判斷做出的自主投資行為。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡阿里京東績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同時，相關高管明確不知情，未涉及內幕交易。北方導航（滬：600435）相關獨立董事表示對短線交易並不知情，且未告知其配偶關於公司經營的相關情況或其他內幕信息，不存在利用內幕信息違規交易謀求利益的情況。另據相關公告稱，該兩次短線交易金額均為數萬元。從處理措施來看，上述監事之子已將短線交易所得1萬餘元人民幣收益上交給上市公司；而上述獨董配偶由於交易虧損，無需交回交易收益。

【同場加映】iM會客室：鮑威爾連任變鹰 港股帶頭冧檔

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛