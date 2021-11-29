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【企業管治】年內兩百多家A股公司違規短綫交易 逾七成涉董事高管親屬

股樓投資 13:07 2021/11/29

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據內地報道，今年已有200多家A股上市公司披露短線交易公告，其中175家涉及董事、高管的親屬，佔比71%。專家認為，今年短線交易高發，主要原因在於新證券法明確將重要股東親屬納入主體範圍之內。

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據東方財富Choice數據，今年滬深兩市中有245家上市公司發布重要股東及其親屬短線交易相關公告。至於短線交易的原因，為涉事人員不了解相關法律法規。好像登海種業（深：002041）在公告中表示，其監事之子在短線交易行為因未充分了解相關法律、法規的規定，根據對二級市場的判斷做出的自主投資行為。

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同時，相關高管明確不知情，未涉及內幕交易。北方導航（滬：600435）相關獨立董事表示對短線交易並不知情，且未告知其配偶關於公司經營的相關情況或其他內幕信息，不存在利用內幕信息違規交易謀求利益的情況。另據相關公告稱，該兩次短線交易金額均為數萬元。從處理措施來看，上述監事之子已將短線交易所得1萬餘元人民幣收益上交給上市公司；而上述獨董配偶由於交易虧損，無需交回交易收益。

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記者：林衛

北方導航（滬：600435） 登海種業（深：002041） A股

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