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【宏觀中國】中國10月工業利潤持續改善 下游利潤壓力猶在

股樓投資 11:52 2021/11/29

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隨着保供穩價、助企紓困等政策措施落地，10月規模以上工業企業生產經營狀況不斷改善。國家統計局公布，10月全國規模以上工業企業利潤同比增長24.6%，較上月加快8.3個百分點，連續兩個月回升，但上下游行業間的盈利分化情況尚未改善。

【大行點睇】摩通預測周焯華案件 或導致澳門貴賓廳收入下跌5成，請按【見下頁

國家統計局工業司高級統計師朱虹分析稱，10月減稅降費、保供穩價等政策效果持續顯現，工業企業成本上升壓力有所緩解。規模以上工業企業每百元營業收入的成本為83.45元（人民幣，下同），按年減少0.39元，較上月減少0.58元。

【阿里巴巴9988】傳阿里下放權力予旗下部門 或為分拆業務上市鋪路，請按【見下頁

值得注意是，10月消費品製造業利潤由降轉增，主要因「雙十一」等節假日備貨訂單增加等因素帶動相關消費品市場需求，消費品製造業利潤由上月按年下降轉為增長3.6%。其中，七成以上消費品製造行業盈利回升。

【延伸閱讀】中港傳下月通關 18大本地受惠股逐個捉，請按【見下頁

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由於中下游企業仍面臨較大的成本壓力，上游高耗能行業面臨的供給約束，以及工業生產、房地產投資放緩的狀況，工業企業利潤兩年平均增速料邊際放緩。朱虹表示，部分下游行業成本承壓仍較大，工業企業效益狀況下行壓力仍然存在。

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記者：林衛

減稅 經濟 國家統計局 中國 規模以上工業

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