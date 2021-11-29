美國聯儲局變動或決定港元走勢

在港美息差擴大的情況下，美元兌港元的即期匯率在第四季度及2022年可能會在7.75-7.85的匯率區間內繼續攀升。至於上升的速度則可能取決於新一屆聯邦公開市場委員會（FOMC）的傾向是否會較市場預期更加鷹派。

關注FOMC換屆、聯儲局加息

本季度，由於市場對美國聯儲局未來加息的時間點和步伐保持警惕，美元兌港元的即期匯率可能在7.75-7.85的區間內繼續攀升。而在2022年，美元兌港元能否進一步上漲，將會取決於新一屆FOMC的行動會否超過聯邦基金期貨截至11月16日的預期，即是全年加息兩次以上，以及每次25個基點。即便FOMC在2022年推出的措拖不及市場預期，但港美短端利差仍然可能擴大，並在一定程度上支撐美元兌港元匯率，因爲香港的銀行間流動性在2020年外匯干預後仍然保持充裕。中國可能繼續對企業進行監管整頓，而這將持續抑制經港股通南下的內地資金，以及中資企業的赴港上市，從而打壓港元。

聯儲局主席鮑威爾和副主席克拉里達（Richard Clarida）的任期將在2022年第一季度屆滿，而夸爾斯（Randal Quarles）將在今年年底離任。此外，仍有一個理事空缺待填補，同時波士頓聯儲和達拉斯聯儲仍在物色新主席。外匯市場可能急於了解FOMC在2022年至2023年的新投票陣容，以衡量出現比目前市場預期更加陡峭的加息路徑的可能性，因加息會支持美元進一步上漲。

香港金管局應對聯儲局加息

美元兌港元的5年期遠端外匯遠期報價仍處於即期匯率區間7.75-7.85的中樞的下方，而如果聯儲局決定在2022年加息，上述合約的報價可能會上漲。鑒於在短期內，聯繫匯率制度不會做出調整，我們認為持有上述合約配置在到期時的下行風險有限。然而，投資者必須在資產負債表中大量騰出空間以持有這些資產配置，才有可能獲得較大的回報，這將使其失去交易其他外匯產品的機會。

金管局可能需應對聯儲局加息的影響，以防止港美短端息差過快擴大。在美元兌港元即期匯率達到7.85之前，金管局可能不會進行外匯干預，但可能通過減少總結餘來支撐港元利率和匯率。除11月和12月計劃發行的累積400億港元外匯基金票據及債券外，金管局可通過明年發行更多外匯基金票據及債券來實現上述目標。自2008年11月以來，總結餘佔香港貨幣基礎的平均比例為15.5%，而截至9月底的當月比例為20.6%。金管局可能會決定將總結餘佔比降至15%附近，即3,180億港元。