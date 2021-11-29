【Omicron變種】新變種傳染力更強？ 世衛：未清楚

首先在南非發現的新冠肺炎Omicron變種病毒據悉擁有最多突變，被指將嚴重威脅全球。世界衛生組織早前已把Omicron變種列為需要關注的變種（Variant of Concern），但需要更多研究了解新變種的傳染能力。

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世衛周日（28日）發表聲明指出，初步數據顯示南非的重症入院比率出現明顯升幅，但可能與感染人數增加有關，未能肯定是出於Omicron變種。不過，世衛稱初步證據顯示，Omicron變種有可能令民眾再次感染。

世衛現時正與科學家合作，嘗試了解Omicron變種對現存防疫手後的潛在威脅，並指暫時未有證據發現感染Omicron變種的症狀與原始病毒及其他變種有所不同。

聲明更表示，最初出現感染個案來自大學的研究，據了解Omicron變種由感染至變成重症需要數日至數周，而年輕感染者多數症狀輕鬆。世衛表示，會繼續PCR檢測確認是否感染Omicron變種，同時亦研究是否能準確利用抗原快速測試檢測Omicron。

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責任編輯：吳漢培