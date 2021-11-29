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【Omicron變種】世衛指引稱新變種 對全球風險極高（第二版）

環球社會熱點 17:30 2021/11/29

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南非首先發現的新冠肺炎Omicron變種病毒據悉擁有最多突變，世衛組織（WHO）周一（29日）公布技術指引稱Omicron變種於全球構成極高風險，建議各國加強準備。WHO更指未確認新變種傳染性，呼籲各國按科學實施旅遊限制。

【Omicron變種】突變多過Delta 全球首張照片曝光 【下一頁】

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】 

（第二版更新世衛技術指引）

WHO早前已把Omicron變種列為需要關注的變種（Variant of Concern）。根據WHO周一發布的技術指引，WHO評估與Omicron變種相關的全球風險極高。

WHO指考慮到變種病毒傳播能力及免疫逃脫的可能性，認為Omicron變種在全球範圍進一步傳播的可能性非常高。

因應上述特徵，WHO憂慮Omicron變種未來或導致新冠個案急增，認為或會產生嚴重後果。

WHO正進行進一步研究，料於未來數周可提交數據，以便科學家更深入了解Omicron變種對疫苗及康復者免疫力的免疫逃脫。

WHO指撇除撇除Omicron變種引起的疫情嚴重程度，持續增加的病例都可能對醫療系統構成壓倒性需求，同時導致發病率和死亡率增加。WHO強調Omicron變種會對脆弱群體帶來巨大影響，尤其是在疫苗接種率低的國家。

WHO敦促各國加快為合資格群體接種新冠疫苗，並使用以風險計算為基礎的方法及調整國際旅行措施。

 

【Omicron變種】美國暫未錄相關病例 福西：不排除病毒已傳入 【下一頁】 

WHO周日（28日）發表聲明指出，初步數據顯示南非的重症入院比率出現明顯升幅，但可能與感染人數增加有關，未能肯定是出於Omicron變種。不過，WHO稱初步證據顯示，Omicron變種有可能令民眾再次感染。

WHO現時正與科學家合作，嘗試了解Omicron變種對現存防疫措施的潛在威脅，並指暫時未有證據發現感染Omicron變種的症狀與原始病毒及其他變種有所不同。

聲明更表示，最初出現感染個案來自大學的研究，據了解Omicron變種由感染至變成重症需要數日至數周，而年輕感染者多數症狀輕鬆。WHO表示，會繼續PCR檢測確認是否感染Omicron變種，同時亦研究是否能準確利用抗原快速測試檢測Omicron。

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責任編輯：吳漢培

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