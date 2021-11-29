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【TSLA】Tesla馬斯克一改以往催工風格　據報轉要求員工降低交貨成本、盤前升近3%

股市 17:13 2021/11/29

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【TSLA】Tesla馬斯克一改以往催工風格　據報轉要求員工降低交貨成本

Tesla特斯拉（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）據報要求員工降低交貨成本，而再不像以往要求員工實現銷售目標，加快向客戶交付汽車。Tesla股價盤前升2.9%，報1113美元。

報道指，根據馬斯克上周五向員工發出的電郵提到，本季重點應放在降低成本，而不是在加班費、臨時工等上花費巨資，以達交付目標。馬斯克又表示，根據以往季度末瘋狂衝刺，但隨後在下一季度的前幾周交貨量大幅下降，以半年的角度，交付量並沒有顯著增加，但將花費大量資金，並在每季的最後兩個星期為趕交貨而筋竭力疲。

自今年初以來，Tesla未有提供今年的交付目標，但重申維持交付量每年增長50%的指標，而Tesla今年銷量似乎未受到交付延誤所影響，今年首三個Tesla交付量已達到62.7萬輛。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【按此即睇】南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？ 

【美股焦點】Tesla上季交付24萬輛電動車破紀錄　按年大增73%

【TSLA】Tesla馬斯克催工：要求員工全力衝刺　確保第三季交付理想

責任編輯︰梁浩碩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 馬斯克

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【ET開市直擊】本周嘉賓預告　做好開市準備（11月29日-12月3日）

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