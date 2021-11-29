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【業績】完美醫療挫最多4.6%　半年多賺近六成、派息17.7仙（第二版）

股市 10:49 2021/11/29

分享：

【業績】完美醫療中期多賺近六成　派息17.7仙

完美醫療（前稱必瘦站） （01830） 公布中期業績。完美醫療中期純利升59.6%至2.16億元，純利率為27%，除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利升48.9%至37.7億元，每股基本盈利升46.3%至17.7仙，派發中期息每股17.7仙，增加36.2%。完美醫療績後股價未見支持，最新報6.39元挫1.7%，早段一度低見6.2元挫最多4.6%。

期內，收益增加57.2%至8.02億元，其中來自香港市場的收益按年增加91.1%至6.28億元，佔集團總收益的78.3%，收益增加乃主要由於客戶平均消費增加，及來自醫療健康服務的持續強勁增長的貢獻所致。

至於來自內地、澳門、澳洲及新加坡市場的收益年輕微減少4.1%至1.74億元，原因是澳門及澳洲的服務中心業績受當地政府實施的封城及閉關嚴重影響。

集團指，隨著香港政府努力控制疫情，可望即將與內地恢復通關，集團充滿信心能把握尋求高端醫療及美容服務的遊客所帶來的巨大市場機遇，尤其是恢復通關時來自粵港澳大灣區的遊客。

【必瘦站】完美醫療CEO溢價12%　增持70.9萬股、涉500萬元　

責任編輯︰梁浩碩

港股 完美醫療（01830）

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