  • 22°C
香港時間 : 20211129日 (一) 11:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【變種病毒】Moderna︰明年初或推針對Omicron新變種病毒疫苗　康希諾曾炒升13%後急回

股市 10:50 2021/11/29

分享：

【變種病毒】Moderna︰明年初或推針對Omicron新變種病毒疫苗

Omicron新變種病毒引起全球市場恐慌，多間藥廠急速應對，其中Moderna（美︰MRNA）醫務總監Paul Burton表示，針對Omicron的新疫苗，可能在2022年初推出。

Omicron病毒令投資界重新留意疫苗股，香港上市的康希諾生物 （06185） 周一曾升13%，最新升幅已收窄一半。與BioNTech合作分銷生產的復星醫藥 （02196） 今早曾升9%，最新升幅縮至2%。持有科興生物股權的中生製藥 （01177） 最新也升2%。

Omicron來勢洶洶　多間藥廠表明會迅速行動、最快明年初有疫苗，詳情請看【下一頁】

Paul Burton表示，暫時未可確定當前疫苗對Omicron新變種病毒所提供保護的能力，應該在未來數周知道。他指，若必須生產一種全新的疫苗，將可能是2022年初的事，然後才能真正大量供應。他表示，mRNA疫苗的顯著之處，在於可快速行動。

他認為，現有疫苗保護力應仍然存在，這視乎接種時間而定，目前最好的建議，是接種一種現有的新冠疫苗。

【變種病毒】Omicron或令央行改變路線　一文看清投資界策略建議

【變種病毒】高盛：Omicron不太可能更糟糕　短期對沖這一類風險資產

責任編輯︰梁浩碩

美股 Moderna（美：MRNA） 疫苗

上一篇文章

【港股市況】恒生指數期結日轉升後再跌200點　美團績後挫、濠賭股捱沽（不斷更新）

下一篇文章

【業績】完美醫療挫最多4.6%　半年多賺近六成、派息17.7仙（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行報告】金沙銀娛曾跌約一成　摩通：周焯華被捕或令澳門貴賓廳收入大減五成
【大行報告】金沙銀娛曾跌約一成　摩通：周焯華被捕或令澳門貴賓廳收入大減五成
【恒指夜期+ADR】環球大恐慌　夜期跌282點險守23800　美團ADR跌多5%　阿里騰訊紐約抗跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】環球大恐慌　夜期跌282點險守23800　美團ADR跌多5%　阿里騰訊紐約抗跌（不斷更新）
【美股收市】新變種毒Omicron惹恐慌 道指瀉905點 紐油插13%
【美股收市】新變種毒Omicron惹恐慌 道指瀉905點 紐油插13%
【變種病毒】Omicron或令央行改變路線　一文看清投資界策略建議
【變種病毒】Omicron或令央行改變路線　一文看清投資界策略建議
【深藍科技】台券商遭駭客入侵買入深藍科技　一度掃高兩成　同日通告指主要股東套現千萬　股價急瀉3成
【深藍科技】台券商遭駭客入侵買入深藍科技　一度掃高兩成　同日通告指主要股東套現千萬　股價急瀉3成
【新股IPO】微博9898今日起招股　入場費7838.2元
【新股IPO】微博9898今日起招股　入場費7838.2元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款