【變種病毒】Moderna︰明年初或推針對Omicron新變種病毒疫苗　康希諾曾炒升13%後急回

▲ 【變種病毒】Moderna︰明年初或推針對Omicron新變種病毒疫苗

Omicron新變種病毒引起全球市場恐慌，多間藥廠急速應對，其中Moderna（美︰MRNA）醫務總監Paul Burton表示，針對Omicron的新疫苗，可能在2022年初推出。

Omicron病毒令投資界重新留意疫苗股，香港上市的康希諾生物 （06185） 周一曾升13%，最新升幅已收窄一半。與BioNTech合作分銷生產的復星醫藥 （02196） 今早曾升9%，最新升幅縮至2%。持有科興生物股權的中生製藥 （01177） 最新也升2%。

Paul Burton表示，暫時未可確定當前疫苗對Omicron新變種病毒所提供保護的能力，應該在未來數周知道。他指，若必須生產一種全新的疫苗，將可能是2022年初的事，然後才能真正大量供應。他表示，mRNA疫苗的顯著之處，在於可快速行動。

他認為，現有疫苗保護力應仍然存在，這視乎接種時間而定，目前最好的建議，是接種一種現有的新冠疫苗。

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責任編輯︰梁浩碩