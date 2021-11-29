【港股市況】恒生指數期結跌228點　美團績後挫7%、恒大系濠賭股捱沽（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

新疫情引發全球市場恐慌，美股上周五瀉905點，港股期結日開報23910點，跌170點，早段一度轉升，惟反彈力度不足，再度向下。恒生指數收報23852點，跌228點，成交1445億元。恒生科技指數跌0.9%，報6099點。美團 （03690） 績後跌7%；恒大系挫，恒大汽車 （00708） 跌兩成；恒大 （03333） 跌近9%；濠賭股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 齊跌半成。

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焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】恒生指數收報23852點，跌228點，成交1445億元。恒生科技指數跌0.9%，報6099點。美團 （03690） 績後跌7%；恒大系挫，恒大汽車 （00708） 跌兩成；恒大 （03333） 跌近9%；濠賭股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 齊跌半成。

【16：00】恒生指數U盤前跌221點，報23859點。

【15：47】【Omicron病毒】食衛局：香港錄3宗Omicron輸入個案 國泰挫4%、大家樂曾創逾1月低

【15：44】恒指尾市跌約205點，報23874點；科指跌0.7%，報6107點。

【15：34】【Omicron病毒】景順：不會回到2020黑暗時刻 最新投資策略建議是甚麼

【15：27】【新股IPO】微博9898開始招股 孖展暫錄逾9000萬、未獲足額認購

【15：08】恒大汽車 （00708） 尾市跌近19%，低見3.85元。

【15：00】上證跌近0.1%；深證升0.2%；創業板指升1%。

【14：50】聯邦制藥 （03933） 跌逾11%，破底低見4.65元。

【14：40】恒大汽車 （00708） 跌逾16%，低見3.95元；恒大 （03333） 跌逾8%，低見2.27元；恒大物業 （06666） 跌近4%，低見3.86元。

【14：18】中國能建 （03996） 逆市升兩成，高見1.08元。中國能建公布，所組聯合體中標粵港澳大灣區深圳都市圈城際鐵路深圳機場至大亞灣城際深圳機場至坪山段工程1標（T4-五和）投資和施工總承包，總承包金額142.2億元人民幣。

【14：15】大市最新跌約265點，報23815點；科指跌0.9%，報6096點。

【13：42】【疫苗氣泡】堂食或要強制打針 疫苗護照累餐飲股受壓、大家樂創逾1月低

【13：38】帝國科技 （00776） 連續第二日回吐，股價再跌逾23%，低見21元。

【13：30】【可持續發展】恒指公司推3條新指數 納低碳、可持續發展、ESG元素恒指藍籌 哪些藍籌「墮馬」？

【13：29】騰訊 （00700） 最新轉跌0.2%，報462.6元；美團 （03690） 跌逾8%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 逆市向好升逾1%。

【13：27】恒指跌幅擴大至近300點，報23785點，跌295點；科指跌1%，報6088點。

【13：20】車股向下，吉利 （00175） 跌近4%，低見23.65元，比亞迪 （01211） 轉跌0.2%。另外，長汽 （02333） 跌逾1%；廣汽 （02238） 跌逾2%。

【13：15】快手 （01024） 、嗶哩嗶哩 （09626） 分別跌逾4%。

【13：10】舜宇 （02382） 股價逆市造好，升逾4%，高見240.2元。

【13：09】大市跌幅擴大至約215點，報23863點。

【13：00】港股午後初段跌約160點，報23918點；科指跌0.3%，報6133點。

【12：34】恒指黑期跌約110點，報23961點。

【12：24】【業績】中國水務半年純利增23.4%至近10.2億 管道直飲水成重點發展核心主業

【12：12】【教育股風暴】天立教育開市前停牌、延發全年業績 旗下小學校長捲詐騙課金3000萬醜聞

【12：00】恒生指數半日跌124點，報23956點，成交827億元。恒生科技指數跌0.2%，報6141點。美團 （03690） 績後跌逾7%，濠賭股受壓，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別跌逾7%及6%；恒大 （03333） 跌逾8%，恒大汽車 （00708） 跌逾13%。

【11：43】恒指中午收市前跌約165點，報23915點；科指跌0.3%，報6135點。

【11：38】【內房危機】花樣年、彩生活再度停牌 待公布內幕消息

【11：37】農夫山泉 （09633） 逆市升逾2%，高見48.25元。

【11：30】上證半日微跌0.04%；深證升近0.3%；創業板指升0.9%。

【11：27】楓葉教育 （01317） 預期年度溢利大幅減少甚至可能虧損，股價跌12%，破底低見1.02元。

【11：23】東亞 （00023） 跌3%，破底低見11.4元。滙豐 （00005） 、恒生 （00011） 、渣打 （02888） 跌1%。

【11：20】恒大汽車 （00708） 跌幅擴大至近15%，低見3.97元；恒大 （03333） 跌8%，低見2.27元；恒大物業 （06666） 跌近1%，低見3.91元。

【11：10】【周焯華受查】周焯華據報今早送往路環監獄 太陽城系多股停牌、太陽娛樂插6成後乾彈

【11：08】【異動股】疫苗股逆市跑出 康希諾生物一度逆市漲近13%、國藥升轉跌

【11：04】高銀金融 （00530） 跌逾13%，破底低見0.175元，成交31萬元。

【潘蘇通破產】高銀金融潘蘇通遭中信入稟呈請破產 潘蘇通：案件涉內地物業糾紛、深信會上訴得直（第二版）

【11：02】金融股向下，滙豐 （00005） 跌逾1%，低見43.55元；友邦 （01299） 跌0.4%，低見83.95元。

【10：57】中遠海控 （01919） 逆市升逾8%，高見12.96元。

【10：50】恒指最新跌200點，報23880點；科指跌0.3%，報6131點。

【10：50】維他奶 （00345） 股價再跌4%，破底低見16.68元。

【10：46】電力股逆市造好，中國電力 （02380） 升一成，潤電（003836）升5%；龍源電力 （00916） 升逾3%。

【10：45】本間高爾夫HONMA （06858） 中期扭虧為盈，錄得13.48億元日圓盈利，股價升逾14%，高見3.9元。

【業績】本間高爾夫上半年虧轉盈、派息1.5日圓 中國業務收益升四成

【10：43】Bauhaus包浩斯 （00483） 績後造好升一成，破頂高見1.32元。包浩斯半年扭虧為盈，純利為3410萬，去年同期虧損3760萬元，派中期股息及第三次特別股息分別為每股2.5港仙及30.5港仙。

【零售業績︱Bauhaus】包浩斯中期轉賺3410萬、派息33港仙 黃銳林退任主席

【10：40】恒大汽車 （00708） 跌幅擴大至11%，低見4.18元，成交3.5億元。

【10：38】ATMX中，除美團 （03690） 績後跌近8%，其餘三股逆市向好，其中阿里巴巴 （09988） 升近2%；騰訊 （00700） 升0.7%；小米 （01810） 升1.5%。

【10：22】大市最新跌幅擴大至百點，報23965點，跌114點。

【10：10】太陽娛樂 （08082） 跌逾41%，破底低見0.059元，成交179萬元。濠賭股銀娛 （00027） 跌逾5%；金沙 （01928） 跌6%。永利 （01128） 跌逾6%；美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 分別跌逾7%。

【10：07】大市再度轉跌，恒指跌約40點；科指則升0.4%。

【09：55】電子煙股造好，思摩爾 （06969） 升逾7%，高見53.5元；中國波頓 （03318） 升逾19%，高見5.39元；中煙 （06055） 升近8%，高見19.42元；華寶 （00336） 升逾16%，破頂高見25.8元。

【電子煙股】國務院新增法規、電子煙參照捲煙規定執行

【09：53】翠華 （01314） 半年虧損收窄60.8%至3,042.8萬元，不派息，股價績後跌1%，低見0.245元。

【業績｜餐飲股】翠華上半年虧損收窄六成至3043萬元 計劃明年初在港增設3餐廳

【09：53】創夢天地 （01119） 配售最多7228萬股新股，股價升1%，高見6.9元。

【配股潮】創夢天地擬折讓逾9%配售新股 騰訊持股被攤薄

【09：50】中國恒大 （03333） 跌2%，低見2.42元；恒大汽車 （00708） 跌3%，低見4.49元；恒大物業 （06666） 升1%，高見4.11元。

【恒大3333】許家印夫婦場外狠沽恒大股份套現近27億元 折讓約兩成

【恒大汽車708】恒大汽車：完成處置部份海外資產及股權 退還未動工用地

【09：48】阿里健康 （00241） 今早破底低見7.24元後，股價反彈逾4%，高見7.8元。

【09：47】港股最新轉升約20點，報24099點。

【09：38】小米 （01810） 逆市升逾2%，高見19.58元。

【小米1810】小米汽車簽約落戶北京經開區 建設年產能30萬輛車工廠

【09：37】大市開市後跌幅收窄至約50點，企24000點。

【09：34】疫苗股康希諾生物 （06185） 逆市造好，升逾11%，高見172.8元；復星醫藥 （02196） 升逾7%，高見42.7元；國藥 （01099） 升逾1%。

【09：32】油價上周五大瀉逾一成後今早略為反彈，中石油 （00857） 跌逾1%；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 跌約0.8%。

【09：31】蒙古能源 （00276） 扭虧，中期盈利約7.5億元，股價逆市升逾三成，高見1.53元。

【09：21】恒生指數開報23910點，跌170點，恒生科技指數跌0.9%，報6098點。美團 （03690） 績後跌近9%，阿里巴巴 （09988） 逆市反彈3%，濠賭股受壓，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別跌逾7%。

【美團業績】美團上季收入增近38% 管理層：料外賣交易量增速或繼續放緩、支持當局加強監管行業（第二版）

【阿里巴巴9988】WSJ：阿里巴巴「去中心化」下放權力予各部門 擬為分拆業務上市鋪路

【09：14】期指開報23941點，跌141點或0.6%。

【09：08】太陽城集團 （01383） 開市前宣布短暫停牌。

【周焯華受查】周焯華涉內地開設賭場犯罪、澳門警方帶回調查 太陽娛樂：屬周焯華個人事務、公司無影響（第四版）

【08：54】恒指黑期最新跌約90點，報23980點。

【08：30】【業績】完美醫療中期多賺近六成 派息17.7仙

【07：44】微博 （新上市編號：09898） 今日起招股，每股定價將不超過388元（折合約49.8美元），一手20股，入場費為7838.2元。

【新股IPO】微博9898周一招股 入場費7838.2元

【07：30】紐約期油反彈3.1%，報70.24美元；布蘭特期油升2.6%，報74.58美元。

【07：30】恒指黑期最新跌約83點，報23988點；道指期貨升167點，報35066點；標指期貨升30點，報4624點；納指期貨升112點或0.7%，報16137點。

【07：30】港股ADR收報23764點，跌316點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報43.31元，較港收市價低1.04元或2.3%；騰訊 （00700） ADR折合報462.55元，較港收市價低0.85元或近0.2%；騰訊 （03690） ADR折合報250.15元，較港收市價低13.45元或5.1%。

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【07：30】南非出現新變種病毒B.1.1.529，世衛命名為Omicron ， 新疫情引發全球市場恐慌，「黑色星期五」全球股市急瀉 ； 道指上周五曾瀉1054點，低見34749點，收市報34899點，瀉905點或2.53%；標指收報4594點，跌106點或2.27%；納指報15491點，跌353點或2.23%。紐約期油瀉13%，俗稱「恐慌指數」的VIX指數急升54%至28.62。

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【開市9點半】美團料外賣交易量增速續放緩 ADR挫半成；周焯華受查或拖累博彩股

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責任編輯︰梁浩碩