【港股市況】恒生指數期結日轉升後再跌200點　美團績後挫、濠賭股捱沽（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

新疫情引發全球市場恐慌，美股上周五瀉905點，恒生指數期結日開報23910點，跌170點，恒生科技指數跌0.9%，報6098點。美團 （03690） 績後跌近9%，阿里巴巴 （09988） 逆市反彈3%，濠賭股受壓，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別跌逾7%。

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

即市走勢︰

【11：02】金融股向下，滙豐 （00005） 跌逾1%，低見43.55元；友邦 （01299） 跌0.4%，低見83.95元。

【10：57】中遠海控 （01919） 逆市升逾8%，高見12.96元。

【10：50】恒指最新跌200點，報23880點；科指跌0.3%，報6131點。

【10：50】維他奶 （00345） 股價再跌4%，破底低見16.68元。

【10：46】電力股逆市造好，中國電力 （02380） 升一成，潤電（003836）升5%；龍源電力 （00916） 升逾3%。

【10：45】本間高爾夫HONMA （06858） 中期扭虧為盈，錄得13.48億元日圓盈利，股價升逾14%，高見3.9元。

【業績】本間高爾夫上半年虧轉盈、派息1.5日圓 中國業務收益升四成

【10：43】Bauhaus包浩斯 （00483） 績後造好升一成，破頂高見1.32元。包浩斯半年扭虧為盈，純利為3410萬，去年同期虧損3760萬元，派中期股息及第三次特別股息分別為每股2.5港仙及30.5港仙。

【零售業績︱Bauhaus】包浩斯中期轉賺3410萬、派息33港仙 黃銳林退任主席

【10：40】恒大汽車 （00708） 跌幅擴大至11%，低見4.18元，成交3.5億元。

【10：38】ATMX中，除美團 （03690） 績後跌近8%，其餘三股逆市向好，其中阿里巴巴 （09988） 升近2%；騰訊 （00700） 升0.7%；小米 （01810） 升1.5%。

【10：22】大市最新跌幅擴大至百點，報23965點，跌114點。

【10：10】太陽娛樂 （08082） 跌逾41%，破底低見0.059元，成交179萬元。濠賭股銀娛 （00027） 跌逾5%；金沙 （01928） 跌6%。永利 （01128） 跌逾6%；美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 分別跌逾7%。

【10：07】大市再度轉跌，恒指跌約40點；科指則升0.4%。

【09：55】電子煙股造好，思摩爾 （06969） 升逾7%，高見53.5元；中國波頓 （03318） 升逾19%，高見5.39元；中煙 （06055） 升近8%，高見19.42元；華寶 （00336） 升逾16%，破頂高見25.8元。

【電子煙股】國務院新增法規、電子煙參照捲煙規定執行

【09：53】翠華 （01314） 半年虧損收窄60.8%至3,042.8萬元，不派息，股價績後跌1%，低見0.245元。

【業績｜餐飲股】翠華上半年虧損收窄六成至3043萬元 計劃明年初在港增設3餐廳

【09：53】創夢天地 （01119） 配售最多7228萬股新股，股價升1%，高見6.9元。

【配股潮】創夢天地擬折讓逾9%配售新股 騰訊持股被攤薄

【09：50】中國恒大 （03333） 跌2%，低見2.42元；恒大汽車 （00708） 跌3%，低見4.49元；恒大物業 （06666） 升1%，高見4.11元。

【恒大3333】許家印夫婦場外狠沽恒大股份套現近27億元 折讓約兩成

【恒大汽車708】恒大汽車：完成處置部份海外資產及股權 退還未動工用地

【09：48】阿里健康 （00241） 今早破底低見7.24元後，股價反彈逾4%，高見7.8元。

【09：47】港股最新轉升約20點，報24099點。

【09：38】小米 （01810） 逆市升逾2%，高見19.58元。

【小米1810】小米汽車簽約落戶北京經開區 建設年產能30萬輛車工廠

【09：37】大市開市後跌幅收窄至約50點，企24000點。

【09：34】疫苗股康希諾生物 （06185） 逆市造好，升逾11%，高見172.8元；復星醫藥 （02196） 升逾7%，高見42.7元；國藥 （01099） 升逾1%。

【09：32】油價上周五大瀉逾一成後今早略為反彈，中石油 （00857） 跌逾1%；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 跌約0.8%。

【09：31】蒙古能源 （00276） 扭虧，中期盈利約7.5億元，股價逆市升逾三成，高見1.53元。

【09：21】恒生指數開報23910點，跌170點，恒生科技指數跌0.9%，報6098點。美團 （03690） 績後跌近9%，阿里巴巴 （09988） 逆市反彈3%，濠賭股受壓，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別跌逾7%。

【美團業績】美團上季收入增近38% 管理層：料外賣交易量增速或繼續放緩、支持當局加強監管行業（第二版）

【阿里巴巴9988】WSJ：阿里巴巴「去中心化」下放權力予各部門 擬為分拆業務上市鋪路

【09：14】期指開報23941點，跌141點或0.6%。

【09：08】太陽城集團 （01383） 開市前宣布短暫停牌。

【周焯華受查】周焯華涉內地開設賭場犯罪、澳門警方帶回調查 太陽娛樂：屬周焯華個人事務、公司無影響（第四版）

【08：54】恒指黑期最新跌約90點，報23980點。

【08：30】【業績】完美醫療中期多賺近六成 派息17.7仙

【07：44】微博 （新上市編號：09898） 今日起招股，每股定價將不超過388元（折合約49.8美元），一手20股，入場費為7838.2元。

【新股IPO】微博9898周一招股 入場費7838.2元

【07：30】紐約期油反彈3.1%，報70.24美元；布蘭特期油升2.6%，報74.58美元。

【07：30】恒指黑期最新跌約83點，報23988點；道指期貨升167點，報35066點；標指期貨升30點，報4624點；納指期貨升112點或0.7%，報16137點。

【07：30】港股ADR收報23764點，跌316點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報43.31元，較港收市價低1.04元或2.3%；騰訊 （00700） ADR折合報462.55元，較港收市價低0.85元或近0.2%；騰訊 （03690） ADR折合報250.15元，較港收市價低13.45元或5.1%。

更多ADR及中概股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】南非出現新變種病毒B.1.1.529，世衛命名為Omicron ， 新疫情引發全球市場恐慌，「黑色星期五」全球股市急瀉 ； 道指上周五曾瀉1054點，低見34749點，收市報34899點，瀉905點或2.53%；標指收報4594點，跌106點或2.27%；納指報15491點，跌353點或2.23%。紐約期油瀉13%，俗稱「恐慌指數」的VIX指數急升54%至28.62。

即睇美股上周五收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【開市9點半】美團料外賣交易量增速續放緩 ADR挫半成；周焯華受查或拖累博彩股

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩