【港股市況】恒指黑期跌約83點　道指期貨升167點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

新疫情引發全球市場恐慌，美股上周五瀉905點，港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約316點，恒指料開報23764點。不過，美股期貨今早反彈逾百點，或有助大市表現。滙豐 （00005） ADR折合報43.31元，較港收市價低1.04元或2.3%；騰訊 （00700） ADR折合報462.55元，較港收市價低0.85元或近0.2%；騰訊 （03690） ADR折合報250.15元，較港收市價低13.45元或5.1%。

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

即市走勢︰

【07：44】微博 （新上市編號：09898） 今日起招股，每股定價將不超過388元（折合約49.8美元），一手20股，入場費為7838.2元。

【新股IPO】微博9898周一招股 入場費7838.2元

【07：30】紐約期油反彈3.1%，報70.24美元；布蘭特期油升2.6%，報74.58美元。

【07：30】恒指黑期最新跌約83點，報23988點；道指期貨升167點，報35066點；標指期貨升30點，報4624點；納指期貨升112點或0.7%，報16137點。

【07：30】港股ADR收報23764點，跌316點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報43.31元，較港收市價低1.04元或2.3%；騰訊 （00700） ADR折合報462.55元，較港收市價低0.85元或近0.2%；騰訊 （03690） ADR折合報250.15元，較港收市價低13.45元或5.1%。

更多ADR及中概股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】南非出現新變種病毒B.1.1.529，世衛命名為Omicron ， 新疫情引發全球市場恐慌，「黑色星期五」全球股市急瀉 ； 道指上周五曾瀉1054點，低見34749點，收市報34899點，瀉905點或2.53%；標指收報4594點，跌106點或2.27%；納指報15491點，跌353點或2.23%。紐約期油瀉13%，俗稱「恐慌指數」的VIX指數急升54%至28.62。

即睇美股上周五收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【開市9點半】美團料外賣交易量增速續放緩 ADR挫半成；周焯華受查或拖累博彩股

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩