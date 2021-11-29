  • 20°C
香港時間 : 20211129日 (一) 08:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET財經早點1分鐘】港股恐低開美團ADR低逾13元 周焯華被捕摩根大通憂澳賭業成驚弓之鳥

股市 07:00 2021/11/29

分享：

港股今日期指結算，南非新變種病毒Omicron引起環球市場恐慌。

恒指夜期上周五再跌282點，藍籌外圍沽壓主要集中於業績欠佳的美團 （03690） ，ADR折算收報250.15港元，較港低超過13元或百分之五。

早前已大跌的阿里 （09988） ，憧憬130元關鍵支持。

疫苗廠已啟動研發 與時間競賽

新疫苗的消息，將成為大市反彈的領先指標。

Moderna表示，正在測試3款針對Omicron的新冠疫苗候選加強針，可能會在明年初上市。

內媒引述康希諾生物指，已開始針對Omicron的疫苗研發，目前正在收集和分析相關的信息，一旦發現現有疫苗保護性下降，有信心在最短時間拿出針對突變株的新疫苗。

周焯華被捕 太陽娛樂：集團無重大影響

澳門博彩貴賓廳龍頭中介人、太陽城集團主席周焯華，因涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，遭溫州市人民檢察院批准逮捕。

澳門政府周六公布，收到內地有關部門的通報，特區警方根據之前刑事偵查所獲的證據，已依法將周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人員帶回警局調查。太陽娛樂集團發公告

董事會認為事件與周焯華個人事務有關，並無對集團財務狀況、業務或營運產生任何重大影響。


摩根大通憂澳賭業成驚弓之鳥

對於周焯華被捕，摩根大通認為，周焯華是澳門中介業最大及最著名的代表人物，而且太陽城業務佔中介市場40%至45%，亦佔澳門2019年整體博彩收益約15%，預期事件對澳門博彩中介及貴賓廳行業構成重大不利影響，行業將成驚弓之鳥。

摩根大通預期，博彩中介的貴賓廳收入，於未來數周料縮減三成至五成。

欄名 : ET財經早點1分鐘

最新專欄文章 更多

【ET財經早點1分鐘】恒指夜期跌74點 美團今放榜市場料虧損擴大
2021/11/26
【ET財經早點1分鐘】恒指夜期跌74點 美團今放榜市場料虧損擴大
【ET財經早點1分鐘】儲局議息紀錄：若通脹持續就會加息
2021/11/25
【ET財經早點1分鐘】儲局議息紀錄：若通脹持續就會加息
【ET財經早點1分鐘】美債息撲1.7厘關 納指跌道指升194點
2021/11/24
【ET財經早點1分鐘】美債息撲1.7厘關 納指跌道指升194點
【ET財經早點1分鐘】美國儲局不換人納指跌1.3% 阿里美股創3年新低
2021/11/23
【ET財經早點1分鐘】美國儲局不換人納指跌1.3% 阿里美股創3年新低
【ET財經早點1分鐘】美國本周3日半市 關注PMI通脹儲局主席人選
2021/11/22
【ET財經早點1分鐘】美國本周3日半市 關注PMI通脹儲局主席人選
疫苗 周焯華 博彩 港股 港元 恒指夜期 ADR 溫州 太陽城 澳門

上一篇文章

【ET開市直擊】南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？（歡迎到本節目留言區即時交流）

下一篇文章

【開市9點半】美團料外賣交易量增速續放緩　ADR挫半成；周焯華受查或拖累博彩股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行報告】摩通：周焯華被捕或令澳門貴賓廳收入大減五成　博彩行業將成驚弓之鳥
【大行報告】摩通：周焯華被捕或令澳門貴賓廳收入大減五成　博彩行業將成驚弓之鳥
【美股收市】新變種毒Omicron惹恐慌 道指瀉905點 紐油插13%
【美股收市】新變種毒Omicron惹恐慌 道指瀉905點 紐油插13%
【恒指夜期+ADR】環球大恐慌　夜期跌282點險守23800　美團ADR跌多5%　阿里騰訊紐約抗跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】環球大恐慌　夜期跌282點險守23800　美團ADR跌多5%　阿里騰訊紐約抗跌（不斷更新）
【變種病毒】Omicron或令央行改變路線　一文看清投資界策略建議
【變種病毒】Omicron或令央行改變路線　一文看清投資界策略建議
【新股IPO】微博9898周一招股　入場費7838.2元
【新股IPO】微博9898周一招股　入場費7838.2元
【深藍科技】台券商遭駭客入侵買入深藍科技　一度掃高兩成　同日通告指主要股東套現千萬　股價急瀉3成
【深藍科技】台券商遭駭客入侵買入深藍科技　一度掃高兩成　同日通告指主要股東套現千萬　股價急瀉3成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款