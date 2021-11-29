【ET財經早點1分鐘】港股恐低開美團ADR低逾13元 周焯華被捕摩根大通憂澳賭業成驚弓之鳥

港股今日期指結算，南非新變種病毒Omicron引起環球市場恐慌。

恒指夜期上周五再跌282點，藍籌外圍沽壓主要集中於業績欠佳的美團 （03690） ，ADR折算收報250.15港元，較港低超過13元或百分之五。

早前已大跌的阿里 （09988） ，憧憬130元關鍵支持。

疫苗廠已啟動研發 與時間競賽

新疫苗的消息，將成為大市反彈的領先指標。

Moderna表示，正在測試3款針對Omicron的新冠疫苗候選加強針，可能會在明年初上市。

內媒引述康希諾生物指，已開始針對Omicron的疫苗研發，目前正在收集和分析相關的信息，一旦發現現有疫苗保護性下降，有信心在最短時間拿出針對突變株的新疫苗。

周焯華被捕 太陽娛樂：集團無重大影響

澳門博彩貴賓廳龍頭中介人、太陽城集團主席周焯華，因涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，遭溫州市人民檢察院批准逮捕。

澳門政府周六公布，收到內地有關部門的通報，特區警方根據之前刑事偵查所獲的證據，已依法將周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人員帶回警局調查。太陽娛樂集團發公告

董事會認為事件與周焯華個人事務有關，並無對集團財務狀況、業務或營運產生任何重大影響。



摩根大通憂澳賭業成驚弓之鳥

對於周焯華被捕，摩根大通認為，周焯華是澳門中介業最大及最著名的代表人物，而且太陽城業務佔中介市場40%至45%，亦佔澳門2019年整體博彩收益約15%，預期事件對澳門博彩中介及貴賓廳行業構成重大不利影響，行業將成驚弓之鳥。

摩根大通預期，博彩中介的貴賓廳收入，於未來數周料縮減三成至五成。