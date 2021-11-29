【ET開市直擊】南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？（歡迎到本節目留言區即時交流） 股市 05:10 2021/11/29 分享： 歐洲多國先後出現境內首宗Omicron變種感染個案，市場資金湧入避險資產。美股周五大跌2%以上，道指急挫905點；10年期美債息跌至1.482厘，是2020年3月疫情初次爆發以來最大單日跌幅。Omicron威力有幾嚇人？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）今早9日時於《ET開市直擊》為你分析市場形勢。 歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（11月29日-12月3日） 2021/11/26 【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（11月29日-12月3日） 【ET開市直擊】教育股集體炒上成奇萉 準備通關再戰濠賭股？（附time code） 2021/11/26 【ET開市直擊】教育股集體炒上成奇萉 準備通關再戰濠賭股？（附time code） 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月22日-26日） 2021/11/25 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月22日-26日） 【ET開市直擊】港股年底前能否再炒起？ 溫傑為你尋找值搏股！（附time code） 2021/11/25 【ET開市直擊】港股年底前能否再炒起？ 溫傑為你尋找值搏股！（附time code） 【ET開市直擊】港股悶局中搵機會 快手、小米業績後部署（附time code） 2021/11/24 【ET開市直擊】港股悶局中搵機會 快手、小米業績後部署（附time code） 南非 歐洲 道瓊斯工業平均指數 美股 疫情