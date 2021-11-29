【ET開市直擊】南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？（歡迎到本節目留言區即時交流）

歐洲多國先後出現境內首宗Omicron變種感染個案，市場資金湧入避險資產。美股周五大跌2%以上，道指急挫905點；10年期美債息跌至1.482厘，是2020年3月疫情初次爆發以來最大單日跌幅。Omicron威力有幾嚇人？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）今早9日時於《ET開市直擊》為你分析市場形勢。

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