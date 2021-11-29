【節日商機】節日網購帶動跨境交易　運動鞋電商：生意額按年升4成

▲ 來到年尾，為迎接剛過去的「黑色星期五」、以及即將來到的聖誕節、農曆新年等節日，第三方支付服務商及夥伴電商一早要做預備。（陳靜儀攝）

疫情下網上購物成為大趨勢，節日更是網銷的黃金時期。來到年尾，為迎接剛過去的「黑色星期五」、以及即將來到的聖誕節、農曆新年等節日，第三方支付服務商及夥伴電商一早要做預備。

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▲ 經營運動鞋銷售平台的KicksCrew，其創辦人兼行政總裁麥俊南表示，節日的商機十分重要。單是11月至1月的生意額就佔整年4、5成收入，今年生意額更按年升4倍。（陳靜儀攝）

節日生意額按年升4倍

經營運動鞋銷售平台的KicksCrew，其創辦人兼行政總裁麥俊南表示，節日的商機十分重要。單是11月至1月的生意額就佔整年4、5成收入，今年生意額更按年升4倍。為迎接節日高峰期，麥指需早提早2至3個月做準備，包括與物流公司及支付網關（PaymentGateway)溝通，解決物流挑戰，又早與PayPal預估好交易量，以免應付不暇。

對於節日間爆炸性的消費，PayPal香港、南韓及台灣市場發展總監傅浩賢同樣表示，自疫情爆發後，香港用戶有明顯增幅，截至2020年底已超過94萬，年增長達22%。為防潛在詐騙發生，服務商亦會早幾個月預備，風險團隊需做大量數據分析工作，助電商把握商機，並減低日後可能面對的風險。

傅表示，PayPal第三季的全球網上零售銷售額，已由2019年的3.35兆美元（26.13兆港元），增至2020年的4.28兆美元（33.38兆港元）；當中跨境交易的比例佔470億美元（約3,665億港元），佔整體銷售15%，按年增17%。所以，中小企看好跨境交易的商機，尤其是節日的銷售機會。PayPal亦會向中小企提供如市場資訊、不同國家的數據來發展跨境業務，提供當地大眾熟悉的支付方式。

美國、香港花錢習慣大不同

除了香港，KicksCrew的產品主要銷售到美國，而兩地消費者的消費習慣大有不同。麥表示，疫情期間兩地政府皆有「派錢」刺激經濟，港人傾向收到款項後才消費，但美國人得知政策後便會用信用卡購物。因此，兩地推銷策略不同。針對不同地方的文化，要因應各地不同的節日時間分配公司資源。麥舉例，內地的重點節日是「雙十一」；美國則為「黑色星期五」、「網購星期一」；而港人的購物高峰期則是農曆新年。

麥反映，KicksCrew五成以上的客戶為18至34歲，男女比例為6︰4，大部分人皆有社交平台，該企的付費廣告帶來的生意額可達5成。傅亦指出，年輕的消費者是疫下將PayPal的交易量推至高峰的主要客戶群。疫情下更新增了一批過往沒有網購習慣的年長用戶，對跨境交易量亦有甚大貢獻。

「先買後付」可增額外收入

提及近期「先買後付」興起，麥俊南表示，KicksCrew一直未使用PayPal的這項功能，卻於疫下改變主意。眼見歐美、英國及澳洲等地，皆開始流行這種支付方式，KicksCrew希望今年可藉此開拓更多市場。他指出，PayPal對商家提供保障，即使對方「斷供」，成本亦不會轉嫁到商戶，香港日後可望有機會發展這種支付方式。

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記者：李智美