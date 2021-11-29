[大行點睇] 摩通預測周焯華案件 或導致澳門貴賓廳收入下跌5成

澳門博彩貴賓廳中介太陽城集團(01383)主席周焯華因涉嫌在內地開設賭場，被溫州市人民檢察院批准逮捕不久，即被澳門司警拘捕後，有大行對事件發表看法。摩通指出，太陽城為當地貴賓廳中介的龍頭，業務分別佔當地市佔率40至45%，及2019年澳門整體博彩收益約15%。該行形容周焯華被捕，對澳門博彩業而言是驚弓之鳥，或導致澳門未來數周貴賓廳博彩收入大跌3至5成，不建議增持這行業。

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惟摩通補充，澳門貴賓廳業務佔博彩業2019年EBITDA不足15%。 經過去年以來的嚴格審查，預計有關業務僅佔後年EBITDA約1至4%。因此，案件不足令該行改動對行業的預測。

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