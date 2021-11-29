【ESG】渣打香港首9個月可持續金融收入倍升　綠色按揭佔新批按揭15%

▲ 渣打大中華及北亞地區可持續金融業務主管黃翠芝表示，今年首三季香港區的可持續金融業務收入已經較2020年倍增。（黃建輝攝）

可持續金融概念逐漸走入主流，帶動相關業務大幅增長。渣打大中華及北亞地區可持續金融業務主管黃翠芝表示，今年首3季香港區的可持續金融業務收入已經較2020年倍增，而且多項相關產品都見明顯增長，內部已訂下非常進取的目標，有信心明年的業務增長動力更強。

黃翠芝受訪時表示，按產品劃分，今年首9個月的可持續債券相關收入較2020年增長1.4倍，而在香港區入賬的可持續發展表現掛鈎貸款的交易量更升2倍，主要由發展商、半導體及船運公司等企業客申請，另可持續存款總量亦較2020年升近2倍。在多項業務及產品增長下，截至今年6月底止，渣打香港的綠色資產規模增至5.52億美元。

根據Debtwire統計，截至今年9月底止，渣打在亞洲（日本及澳洲除外）已經完成32宗、總值18.22億美元，由區內企業所發行的ESG高收益美元債，是區內處理同類債券發行最多的簿記行。

歐洲可持續發展表現掛鈎貸款設賞罰機制 亞洲仍未普及

她續指，今年以來，可持續發展表現掛鈎貸款的市場規模已較2020年倍增，而歐洲市場的可持續金融發展更成熟。

她舉例指，可持續發展表現掛鈎貸款的利率定價，通常與企業的減排效益等實際表現關連，歐洲的相關貸款產品普遍會設有賞罰機制，但目前近90%的亞洲可持續發展表現掛鈎貸款都只設獎賞機制，但就留意到更多亞洲企業接受懲罰機制的方案。

「綠色按揭」推出未滿月 已佔新批出按揭15%

除企業層面，渣打香港在零售客戶方面亦先後推出「碳中和信用卡」、提出「綠色分行」計劃，今年10月又推出「綠色按揭」服務，向取得香港綠色建築議會轄下「綠建環評」指定評級的住宅買家，提供特惠按揭存款掛鈎計劃，首3年與按揭掛鈎的存款上限提升至60%，較一般的50%更多。

黃翠芝指，相信計劃其實已覆蓋大部分新盤及二手樓，又透露由10月底推出至本月中，綠色按揭已佔新批出按揭的15%，反映客戶反應熱切。

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