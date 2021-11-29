【阿里巴巴9988】分拆業務憧憬利好？　阿里巴巴逆市揚逾3%（第二版）

▲ 【阿里巴巴9988】WSJ：阿里巴巴「去中心化」下放權力予各部門 擬為分拆業務上市鋪路

阿里巴巴 （09988） 自螞蟻集團上市煞停後，一直重整阿里系內業務。《華爾街日報》引述知情人士表示，阿里巴巴首席執行官張勇正在將權力下放給公司各業務部門的主管，以便更靈活地應對日益增多的挑戰，並可能為分拆阿里巴巴各業務開路。受消息刺激，阿里巴巴今日早段股價逆市造好，中午收報132元漲2.2%，早段升近3.2%見133.2元，半日成交19.8億元。

報道引述知情人士稱，過去張勇每周與不同部門舉行一次匯報，但近幾個月有關會議的次數減少許多，雖然目前張勇仍負責直接監管電商業務，但工業和社區電商、雲計算和本地服務等其他部門業務，則把權力下放至各部門總裁，令各業務的總裁起到「迷你CEO」的作用。

知情人士提到，阿里巴巴這種「去中心化」的戰略旨在加快決策速度，讓每個部門都能更好地抵禦競爭，重振下滑的銷售，並在中央對大型平台實施監管整頓之後重塑其整體形象。

報道指，長遠來看，這些變化可能會為阿里巴巴未來將業務分拆上市的計劃鋪路，而未來分拆條件可能成熟的部門包括菜鳥網絡科技、食品雜貨連鎖盒馬鮮生、海外電子商務平台Lazada和Trendyol等。

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