▲ 【新股IPO】高視醫療通過上市聆訊 上半年虧損擴大46%

中國眼科醫療器械供應商高視醫療（Gaush Meditech）遞交港股上市申請，據了解，高視醫療是中國眼科醫療器械市場的第三大公司，目前已為超過4000家終端客戶提供眼科診斷設備、手術及治療設備及耗材，以及售後技術服務，摩根士丹利以及海通為聯席保薦人。

高視醫療上半年收入與往年相若為5.78億元（人民幣，下同）；期內虧損擴大48%至5113.4萬元。

高視醫療目前擁有涵蓋眼底病、白內障、屈光不正、青光眼、眼表疾病、視光及兒童眼科七個主要眼科亞專科的醫療器械類別，銷售組個共129項產品。截至最後實際可行日期，公司已經與全球19個品牌合作，當中與16個品牌訂立獨家經銷安排，包括Heidelberg、Schwind及Optos。

集團預計集資額將於兩年內提高研發能力及加速專利商業化；擴展深圳及荷蘭生產及研發中心；升級人工晶體產品、生產人工晶體所用疏水性及親水性材料研發能力戶，眼科診斷及篩查設備產品組合。為達至有關目標集團料於深圳、蘇州及荷蘭等地共建9000平方米廠房。

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記者：梁安琪、宋佩恩