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【變種病毒】Omicron來勢洶洶　多間藥廠表明會迅速行動、最快明年初有疫苗

22:08 2021/11/28

分享：

多間藥廠針對新變種病毒Omicron迅速採取行動

多間藥廠針對新變種病毒Omicron迅速採取行動，Moderna（美︰MRNA）表示，正在測試3款針對Omicron的新冠疫苗候選加強針，相關疫苗可能在明年初上市。輝瑞（美︰PFE）和 BioNTech（美︰BNTX）強調，如果發現「疫苗逃逸」（vaccine escape），可以在6周內調整他們的mRNA疫苗，並在100天內開始批量發貨。

高盛：Omicron不太可能更糟糕，【下一頁】

內媒報道，從康希諾生物 （06185） 獲悉，公司已開始針對Omicron的疫苗研發，目前正在收集和分析相關的信息，一旦發現現有疫苗保護性下降，有信心在最短時間拿出針對突變株的新疫苗。

中生製藥 （01177） 有份投資的科興生物亦高度關注有關Omicron的資訊，指已經通過全球合作夥伴網絡，積極收集及獲取新變異株的訊息及樣本，將盡快開展評估和研究，以了解Omicron對現有新冠病毒滅活疫苗的影響及研製變異株疫苗的必要性。

相關文章：【變種病毒】Omicron累油價大跌10美元　沙地股市一度重挫逾5%

【一周前瞻】非農數據、經濟狀況褐皮書等來襲　Omicron下重磅數據影響或弱化

編輯：區嘉俊

港股 康希諾生物－B（06185） 中國生物製藥（01177） 經濟 Moderna（美：MRNA） 輝瑞 BioNTech

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