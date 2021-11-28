【生活愉快】生活意義調查出爐 逾八成已開發國家受訪者首位為「家庭」

美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）近日公布一份調查顯示，82%已開發國家的人民認為家庭和孩子是生活意義的首要因素。

研究中心針對加拿大、比利時、西班牙、新加坡、澳洲、紐西蘭、希臘、法國、瑞典、德國、義大利、荷蘭、日本、英國、韓國、台灣及美國等17個已開發經濟體，共1萬9000位民眾進行「何為生活意義」的調查。

研究人員在上週公布的調查結果指出，在17個國家中有14個國家的受訪者對於生活意義的排行有共識，第一是「家庭和孩子」，其次是「職業生涯」，第3是「物質富裕、生活的穩定與品質」。

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責任編輯：龍紀瑩

