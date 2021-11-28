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【聖誕節】美國調查：本年聖誕節逾一成人不買禮物 人數創紀錄新高

理財智慧 14:00 2021/11/28

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根據德勤 (Deloitte) 的一項調查，在美國聖誕假期中，本年聖誕節逾一成人不買禮物，人數創紀錄新高，而低收入人士的消費較以往大縮一半；高收入人士的消費卻較2年前急增一倍。

調查顯示，高達11.5%的受訪者表示，不計劃在假期購物季節購買任何禮物、禮品卡或其他娛樂用品，為創紀錄以來人數最多。

此外，調查發現，高收入家庭在購物季度將較低收入家庭花費多5倍。調查在9月7日至14日期間，訪問了4,315名消費者。對於低收入人士而言，新冠肺炎疫情危機已經變成了他們的金融危機。由2019年至2021年，低收入人士消費較以往減少一半；另一方面，高收入人士的消費卻較2年前急增一倍。

調查又發現，年收入超過10萬美元的家庭將在這個假期中消費2,624美元，比2020年增長15%。年收入低於5萬美元的低收入群體計劃每個家庭消費536美元，比去年同期下降22%。

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責任編輯：龍紀瑩
 

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