【疫下行山】綠色力量調查：六成人認行山時棄塑膠垃圾 人均造2.5件

環保團體綠色力量進行的郊野垃圾調查顯示，有逾六成受訪者每次郊遊時均會製造塑膠垃圾，平均每人製造2.5件。

受訪者表示，郊遊時製造最多的垃圾種類是紙巾，有68%，其次是食物包裝，有61%、至於膠袋和消毒濕紙巾則並列第三位，有48%。而受訪者亦指，每次郊遊時，每種垃圾平均都會產生1至2件。至於處理郊遊垃圾方面，調查顯示將垃圾帶離郊野丟棄的受訪者按年上升，超過一半受訪者有培養帶走垃圾的習慣。

團體呼籲市民要更加注重自己的郊遊行為，包括帶走垃圾、源頭減廢，並在正規地點或路徑進行郊遊活動，避免造成滋擾或破壞。

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責任編輯：龍紀瑩

