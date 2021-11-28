【都市人健康】英國研究指人愈孤獨 愈易患上糖尿病

英國倫敦國王學院（King's College London）研究發現，感到孤獨的人更容易罹患糖尿病，表示幫助人們建立積極的連結，為預防糖尿病提供有效建議。

該研究向2002至2017年英國老年人收集數據，共4112名50歲以上參與者，這些人沒有糖尿病、血糖正常。並使用加州大學洛杉磯分校修訂的孤獨量表進行評估，問題如「你多久感到缺乏陪伴？」、「你感覺自己是朋友中的一員嗎」等，並調整吸煙、飲酒、血壓、體重等影響因素。

在12年的研究過程中，有264人罹患糖尿病，約6％，研究人員發現，研究開始時，參與者經歷的孤獨程度是罹患糖尿病的重要指標。

這研究發現孤獨和二型糖尿病晚期的發展有強烈關連，但這研究也發現，孤立（isolation）或獨居並無法預測糖尿病，而是一個人關係的品質。

雖然如此，研究人員相信，這和身體如何對應壓力有關。例如，孤獨感可能和被稱為壓力荷爾蒙的皮質醇有關，而皮質醇分泌不規律，將影響血糖控制。此研究結果亦發表在期刊《糖尿病學》（Diabetologia）。

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責任編輯：龍紀瑩

