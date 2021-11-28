中國燃氣和東風汽車戰略合作 發展零碳汽車城等項目

中國燃氣(00384)宣布，和東風汽車(00489)達成戰略合作協議。雙方將在雙碳數字化管理平台、十堰「零碳汽車城」、汽車產業碳積分政策創新等項目上開展緊密合作，達成戰略合作協議。

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合作內容包括為東風汽車及其每個汽車產業集群基地，搭建汽車碳足跡平台並進行運營及推廣。積極引入綠色水電 ，投資光伏、源網荷儲一體化等新能源項目 ，賦能零碳汽車產業園區建設。雙方亦會探討建設可再生能源項目，協助本公司實施碳中和方案等。

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中燃認為，此次戰略合作將充分發揮雙方在各自領域的資源與技術優勢， 共同深耕雙碳、新能源利用等市場，助力推動國家雙碳戰略，加速推進本集團在新能源領域的市場佈局與戰略實施，從而使集團取得更大的企業效益與社會效益，為股東創造更大的價值。

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