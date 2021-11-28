【育兒研究】BB頭上氣味含信息素 觸發動物神經反應 導致媽媽易怒、爸爸更溫柔

以色列一個研究發現，初生嬰兒頭上釋放的化學物質，會讓媽媽更有攻擊性，爸爸則更溫和，科學家認為這是嬰兒為了確保生存機會的自然生物機制。

人類在嬰兒時期，難以透過語言向外界表達，因此化學物質起關鍵作用。人體皮膚有時會釋放出十六醛（hexadecanal，HEX）這種化學物質，尤其於初生嬰兒頭部。以色列魏茨曼科學研究所（Weizmann Institute of Science），由索貝爾（Noam Sobel）教授帶領的研究團隊指出，這種化學物質沒有味道，但大多數哺乳動物都能「感覺到」，它會影響對待他人的方式，特別是攻擊性反應。

此實驗讓參與者玩遊戲，參與者以為與另一人（電腦）競爭。當對手違規或作弊時，參與者被告知可按一下按鈕發出聲音反應，某些聲音大到足以傷害接收者的耳朵。

研究人員在遊戲中途讓參與者聞氣味，有些含十六醛有些不含。結果發現，聞過十六醛的女性按按鈕聲音更大聲，男性發出的聲音更柔和。

研究發表在《科學進展》（Science Development），是首度將人類行為與單個分子的嗅覺感測連結的相關性研究實驗之一。

▼ 點擊圖片放大 +2

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

