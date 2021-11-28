【12.12】Lalamove夥掌舖乘電商大勢 雙12推一條龍網購服務

日前Lalamove宣布，將於雙12購物節聯同商貿平台的掌舖（Boutir），舉行一連12場直播購物活動。

Lalamove聯同掌舖舉辦《掌舖 x Lalamove 12.12 Live》，由當日下午2時至晚上11時，舉行12場直播活動，活動當中，10間商戶會提供免運費優惠及超優惠產品，其中2間商戶提供即日送優惠、KOL直播帶貨活動。

網購成為全球消費主流，Lalamove亦乘勢發展，除了成為網上購物平台THE CLUB的合作伙伴外，較早前亦有舉辦網上市集，如《LALAMART》的經驗，Lalamove香港區總經理周嘉健表示：「電商深具發展潛力，而Lalamove 平台上的電商訂單在疫情至今增長了超過十倍。希望透過這次合作，讓掌舖商家體驗 Lalamove 即時物流送貨服務，助商家提升消費者體驗，提升競爭力，並讓消費者一嘗『邊直播邊收貨』的無縫消費體驗。」

科技不斷創新，成立於2013年的Lalamove表示，積極應對全球物流業瞬息萬變的挑戰，每日有數以百萬名用戶，透過Lalamove手機應用程式配對司機，運送各式各樣的貨物。由獨立的實體店舖到大型餐廳，從零售連鎖店至電子商務公司，Lalamove擁有強大物流網絡，周嘉健表示，一直致力為中小企、企業品牌及普羅大眾提供彈性及多樣化的物流方案，並迎接電商發展的新機遇。

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責任編輯：龍紀瑩

