【虛擬貨幣】南韓調查指約四成青年買過虛擬貨幣 表示靠打工難累積財產

據韓國《亞洲日報》報導，韓國全國經濟人聯合會（全經聯）日前委託調查機構Mono Research進行理財問卷調查，發現全國約四成青年買過虛擬貨幣，更有約一半人士表示靠每月薪金難累積財產。

調查向700名20至30多歲青年群體就理財進行了一項問卷調查。調查顯示，36.1%的受訪者表示房地產投資是增加資產規模的必需手段，其次為炒股（32.4%）、虛擬貨幣（13.1%）、儲蓄（8.0%）等。

另外，調查結果亦顯示，有40.5%的受訪者表示有曾經投資虛擬貨幣。其中，投資金額在500萬韓元以下的群體佔比最多，為62.5%，投資1億韓元以上的比重為2.8%，49.3%表示僅靠薪金很難財產積累，因此選擇嘗試投資虛擬貨幣。

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責任編輯：龍紀瑩

