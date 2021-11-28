【長者健康】長者做家務可抗老 研究指可提高認知力保持肢體靈活

新加坡最新研究發現，老年人士日常多做家事，比起同齡沒做家務的人認知力和注意力較高，反映做家事不但能維持腦袋清楚，還能保持肢體靈活，並降低跌倒的風險。

研究團隊招募將近500名受試者，分成青壯年和老年兩組，並把各種家務依輕重分級，再請受試者自己評估平常做家事的程度。結果發現，老年群體中，常做刷地板這種粗重家務的人，跟幾乎沒做相比，認知力和注意力分別高出8%和14%，站起身的速度也明顯較快。

研究人員表示，即使排除娛樂和其他體能活動，做家事對銀髮族健康帶來的好處，還是很明顯，除了能維持肢體靈活，也有助於腦袋清楚。

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責任編輯：龍紀瑩

