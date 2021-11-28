【保育】滙豐、港大活化荔枝窩揚威海外　高官、賓架大嘆港產咖啡豆

▲ 行政會議召集人陳智思（右二）、環境局局長黃錦星（左二）、滙豐香港區署理行政總裁林慧虹（中）一同參觀茘枝窩村，品嚐在當地種植咖啡豆製成的咖啡。

城市發展急速，不少昔日盛產農作物的土地或以務農為生的村落被荒廢，但其實大有保育價值！好似位處新界東北、有400年歷史的茘枝窩，本來已經是一條荒廢村落，但在有心人的保育下，除了出產本地農產品，近年更揚威海外、奪得由聯合國教科文組織頒發的「可持續發展特別貢獻獎」。

「荔枝窩鄉郊文化景觀」項目去年獲得「2020年聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎」首設的「可持續發展特別貢獻獎」。頒獎典禮今日（28日）在荔枝窩村舉行，行政會議召集人陳智思擔任典禮的特邀嘉賓，聯合國教科文組織授權代表頒獎。

其實，項目由滙豐與港大由2013年起合作，結合鄉郊文化保育與可持續發展，活化位於新界東北部的荔枝窩村。計劃在去年從亞太區9個國家、共48份申請中脫穎而出，成為2名得主之一。評審團都讚揚荔枝窩項目，以創新方式推動鄉郊永續發展，全面復興歷史悠久的客家農村。

出席頒獎禮的滙豐香港區署理行政總裁林慧虹表示，計劃成功凝聚村民、農夫、學者、藝術家和義工，並成功令本來已荒廢的村落回復生氣，更加突顯香港作為國際大都會的多樣性。

環境局局長黃錦星與一眾嘉賓等人，最後更齊齊在茘枝窩大嘆在當地種植咖啡豆製成的咖啡。

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