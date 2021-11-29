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捉飛機起落架偷渡飛兩個半鐘 危地馬拉男絲毫無損抵美國

環球社會熱點 09:05 2021/11/29

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男子安全偷渡到達美國。

中美洲經濟狀況欠理想，不少當地民眾不惜以性命相搏，亦希望偷渡去美國展開新生活。美國佛羅里達州近日出現一個驚人場面，一名危地馬拉男子竟然捉住飛機起落架，安然度過2個半小時航程，「順利」偷渡到美國。

兩成德州邊境難民染病 美國政府承認無做檢測 【下一頁】

邁阿密媒體WTVJ報稱，上周六（27日）一架美國航空客機由危地馬拉飛抵邁阿密國際機場後，一名26歲男子被發現藏匿在起落架中，安然度過兩個半小時的飛行，並絲毫無損抵達邁阿密。

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海關發人言指男子已送往醫院，作進一步檢查，事件有待更詳細調查。從現場人士拍攝影片可見，男子面帶疲累兼似乎非常寒冷，但無受傷痕跡。他被機場人員發現後並無掙扎，坐在地上等候安排。

美國駐海地特使辭職 不滿拜登政府驅逐難民 【下一頁】

男子安全抵達美國

美航發表聲明，指有關航班當日於當地時間早上10左右降落，因安全問題曾與執法人員會面，未有提供更多事件詳情。

NBC新聞的調查員兼機師謝潑德（Willard Shepard）表示，按照飛行數據，起落架所在位置於飛行時溫度會下跌約華氏100度，即男子曝露在零下溫度的環境達近兩小時。

前美航機師Wayne Ziskal亦指出，人在缺氧及低溫等情況時容易失去意識，過去不少人嘗試捉住起落架偷渡，但最終因失去意識，在起落架操作時被拋出機外或是發生意外死亡。

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責任編輯：吳漢培

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