翠華上半年度虧損逾3000萬元 管理層自願減薪15%控成本

連鎖茶餐廳翠華 (01314)公布中期業績。集團上半年藉中港門店消費改善收入按年上升20.5%至5.2億元，虧損則收窄六成至3,042萬元。

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截至9月，翠華於香港、內地、澳門及新加坡經營合共83間餐廳。於回顧期間，集團共開設6間餐廳，1間位於香港，3間位於中國內地及2間位於新加坡。翠華表示一直密切留意疫情及市況發展，並持續檢討餐廳網絡，適時調整部署。另外，全體董事局及高級管理層成員亦繼續自願於回顧期間及直至本公佈日期減薪15%，作為控制成本措施。

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香港業務方面，翠華指出疫情下市民的消費模式轉變。因此集團繼續通過外賣平台服務，向客戶提供美食。於回顧期間，本集團在香港通過第三方網上外賣平台的收入比上一個回顧期間上升10.6%。本集團在本港的品牌包括「翠華」、「btw」、「廿一堂」、「揚食屋」、「錫蘭」、「堅信號上海生煎皇」等。集團在香港的大部分餐廳已恢復營業，但少數位於主要出入境交通地點的門店繼續停業。

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